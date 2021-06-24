Названы российские города с самой дорогой арендой офисов

Москва, 24 июня. В российских городах-миллиониках за первые полгода 2021 года значительно выросла средняя ставка аренды офисов по сравнению с уровнем 2019 года.

Согласно отчету аналитиков международной консалтинговой компании CBRE, озвученному РБК, самый высокий уровень ставок аренды современных офисов класса А фиксируется в Казани (средняя ставка — 1672 рублей за 1 кв. м в месяц), Красноярске (1530 рублей) и Воронеже (1270 рублей). В 2019 году первую тройку представляли Красноярск, Казань и Екатеринбург.

Самая дешевая аренда в этом году зафиксирована в Уфе (880 рублей), Самаре (850 рублей) и Омске (825 рублей). Отметим, что в данном отчете аналитики не рассматривают Москву и Петербург.

В категории офисов класса В дороже всего арендовать помещение в Воронеже (1066 рублей), дешевле — в Омске (619 рублей).

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В 2021 году по сравнению с концом 2019 года больше всего возросла средняя ставка аренды в Казани (рост на 21%), Воронеже (20%), в Волгограде и Самаре (13%). Снизилась ставка всего в пяти городах, сильнее всего — в Перми и Челябинске.

Ранее аналитики сообщали, что долгосрочная аренда квартир в России по итогам первого квартала 2021 года стала более востребованной. Среди арендаторов традиционно популярны однокомнатные и двухкомнатные квартиры, на них в совокупности пришлось почти 85% спроса.

Предложение аренды квартир за год сократилось на 9%, а с четвертого квартала наблюдается снижение показателя на 1%. Арендные ставки за год выросли на 3%.