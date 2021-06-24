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Россиянам рассказали об изменениях в начислении пенсий с 1 июля

  /   Обновлено: 24 июня 2021 02:14
Общество
Россиянам рассказали об изменениях в начислении пенсий с 1 июля
nspk.ru  /  НСПК

Москва, 24 июня. В соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе», с 1 июля все социальные и пенсионные выплаты будут начисляться только на карты платежной системы «Мир».

По словам профессора кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлии Финогеновой, в случае отсутствия такой карты, деньги придут на счета или вклады с возможностью снятия или пополнения средств. Об этом эксперт рассказала в интервью агентству «Прайм».

Финогенова уточнила, что пенсионеры, которые ранее получали пенсию через другие платежные системы, но у них имеется карта «Мир», должны сообщить ее реквизиты в отделение ПФР.

Если карты «Мир» не имелось, нужно будет написать заявление. Однако такой процесс занимает как минимум неделю, поэтому об этом лучше позаботиться заранее.

При условии, когда у пенсионера нет карты «Мир», а также нет счета или вклада с возможностью пополнения и снятия, необходимо ее завести, открыть счет, а потом сообщить реквизиты в отделение ПФР. Сделать это также нужно до 1 июля.

Ранее ФАН писал о профессиях, представителям которых не будут платить пенсии. В список вошли профессиональные писатели и композиторы.

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