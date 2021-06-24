Киркорова внесли в черный список минкультуры Украины по требованию СБУ

Киев, 24 июня. Российский певец Филипп Киркоров попал в черный список минкультуры Украины. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Министерство культуры и информационной политики Украины, как сказано в сообщении пресс-службы, получило письмо от СБУ. В нем содержалось требование о внесении данных певца в черный список.

«Соответствующим приказом минкульта от 22 июня 2021 года Киркоров Филипп Бедросович был включен в перечень», — подчеркнули в ведомстве.

В черный список минкультуры Украины включены более 200 фамилий. В конце мая нынешнего года в него попала российская актриса Вера Алентова.