Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 июня 03:19
03:17
Происшествия
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 2,5 на Сахалине
03:16
Экономика
Аналитик назвала факторы, которые положительно влияют на динамику курса рубля
03:00
Общество
Истина в вине Крыма: эксперт рассказал об огромном потенциале развития виноделия в РК
02:59
Происшествия
Действия полиции отправили больше 400 тысяч американцев в больницу
02:59
Общество
Диетолог Будаковская перечислила восстанавливающие работу печени напитки
02:41
Шоу-бизнес
Бритни Спирс вновь пытается избавиться от принудительной опеки отца
02:39
Происшествия
Огонь охватил третий этаж полыхающего склада на юге Москвы
02:33
Происшествия
МЧС Белоруссии ликвидировало пожар на одной из крупнейших электростанций
02:19
Происшествия
Спасатели тушат пожар на 600 "квадратов" на юге Москвы
02:16
Общество
Россиянам рассказали, что больше не следует писать в соцсетях
Все новости

Киркорова внесли в черный список минкультуры Украины по требованию СБУ

  /   Обновлено: 24 июня 2021 01:07
Политика
Киркорова внесли в черный список минкультуры Украины по требованию СБУ
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Киев, 24 июня. Российский певец Филипп Киркоров попал в черный список минкультуры Украины. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Министерство культуры и информационной политики Украины, как сказано в сообщении пресс-службы, получило письмо от СБУ. В нем содержалось требование о внесении данных певца в черный список.

«Соответствующим приказом минкульта от 22 июня 2021 года Киркоров Филипп Бедросович был включен в перечень», — подчеркнули в ведомстве.

В черный список минкультуры Украины включены более 200 фамилий. В конце мая нынешнего года в него попала российская актриса Вера Алентова.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Киркорова внесли в черный список минкультуры Украины по требованию СБУ
украина сбу киркоров минкультуры черный список
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru