Эксперты показали эффективный способ избавиться от пятен на матрасе

Лондон, 24 июня. Эксперты оценили действенный лайфхак, с помощью которого можно легко вывести пятна с матраса.

Как сообщает The Sun, простыни каждый из нас стирает регулярно, а вот с тяжелыми матрасами дела обстоят иначе. Большинство из нас определенно не так часто их чистят, однако есть важная причина, почему эту нужно делать не реже раза в год.

Джонатан Уоррен, директор Time4Sleep, подчеркнул, что в среднем человек может выделять пота до 22 галлонов (100 литров) в год. Вместе с пылью и грязью пот накапливается в наших матрасах. Если учитывать, что мы проводим треть своей жизни в постели и в среднем спим 19 тыс. часов, наш матрас может стать центром для омертвевшей кожи и «мрачных» отложений.

«Тщательная чистка матраса может помочь справиться с любыми обострениями аллергии, которые вы испытывали перед сном, и в целом улучшить ваше здоровье и качество сна», — обращает внимание Уоррен.

Он использует для этого четыре предмета домашнего обихода: пылесос, обычную соду, спрей для чистки матрасов и влажную ткань. Его метод уже успешно протестирован во влиятельном блоге Clean With Abbi на TikTok. Блогер изначально стирает простынь. После этого обрабатывает крупные пятна спреем или пятновыводителем. После этого матрас обильно засыпается содой. Ее лучше оставить на длительное время, чтобы сода полностью просохла.

Когда матрас полностью высохнет, его стоит тщательно пропылесосить, чтобы собрать соду, которую используют для нейтрализации любых запахов.

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Пользователи были впечатлены результатами, также опробовав этот метод. Чтобы матрас оставался свежим в перерывах между чистками, Уоррен рекомендует часто стирать постельное белье и приобретать защитные приспособления для матраса.

«Обязательно чаще стирайте постельное белье, используйте наматрасник и пылесосьте вокруг кровати, чтобы защитить матрас от скопления ненужной грязи и пыли», — подчеркнул он.

Ранее терапевт дала советы по использованию кондиционера в жару. Первым правилом в жаркое время является выбор температурного режима, чтобы не было резкого перепада градусов. В противном случае можно легко простудиться. Разница между улицей и помещением должна составлять шесть-восемь градусов. Также необходимо своевременно очищать фильтры кондиционера. Иначе в них могут скопиться бактерии и пыль, вызывающие аллергию.