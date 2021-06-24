Определились все участники первого раунда плей-офф Евро-2020

Москва, 24 июня. Матчи группового этапа чемпионата Европы по футболу завершились. В первый раунд плей-офф Евро-2020 прошли 16 команд.

В среду, 23 июня, поединки заключительного тура группового этапа прошли в группах E и F. Испания разгромила словаков со счетом 5:0. Швеция обыграла Польшу (3:2). Португалия и Франция не выявили победителя в очной встрече (2:2). Ничьей (2:2) закончился и матч между Германией и Венгрией.

Первый раунд плей-офф стартует 26 июня и пройдет за четыре дня. За право выйти в четвертьфинал поборются Уэльс и Дания, Италия и Австрия, Нидерланды и Чехия, Бельгия и Португалия, Хорватия и Испания, Англия и Германия, Швеция и Украина, Франция и Швейцария.

Сборная России вылетела с турнира после проигрыша команде Дании. Подопечные Станислава Черчесова проиграли со счетом 1:4.