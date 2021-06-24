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Португалия сыграла с Францией вничью на групповом этапе Евро-2020

  /   Обновлено: 24 июня 2021 00:08
Спорт
Португалия сыграла с Францией вничью на групповом этапе Евро-2020
Nation News  /  Юлия Нуртдинова

Будапешт, 24 июня. Сборная Португалии по футболу сыграла с командой Франции в групповом этапе Евро-2020 со счетом 2:2.

Матч между Португалией и Францией проходил в Будапеште. Три гола из четырех были забиты с пенальти.

Первый пенальти был назначен на 31-й минуте матча. Его реализовал нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду. На 45-й минуте забил форвард Франции Карим Бензема. На 47-й минуте Бензема забил второй гол. На 60-й минуте Роналду реализовал второй гол, сравняв счет. В плей-офф Евро-2020 вышли сборные Германии, Франции и Португалии.

Сборная Германии и национальная команда Венгрии также сыграли вничью в третьем туре группового этапа чемпионата Европы. Матч закончился со счетом 2:2.

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франция португалия евро-2020
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