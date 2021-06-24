Зеленский разозлил украинцев рассуждениями о магии в футболе

Киев, 24 июня. Президент Украины Владимир Зеленский назвал магией выход национальной команды в 1/8 финала Евро-2020, чем разгневал жителей своей страны.

Сборная Украины по футболу пробилась в 1/8 финала чемпионата Европы с третьего места благодаря тому, что в группе E Испания разгромила Словакию со счетом 5:0. Сборная Словакии в этом случае имеет разницу забитых и пропущенных мячей хуже, чем украинцы (-5 против -1). Кроме того, Польше не удалось обыграть Швецию (3:2).

«Никогда в жизни не верил в магию, но сегодня могу сказать наверняка — футбольная магия существует. Наша сборная — в 1/8 Евро-2020! Такой шанс нельзя терять, ребята, вся страна ждет максимальной отдачи. Слава Украине!» — написал Зеленский в своем микроблоге в Twitter.

Pr Scr twitter.com / @zelenskyyua

В комментариях на сайте «Чемпионат» многие отметили, что сборной Украины везло на Евро-2020 с самого начала.

«Вот уж действительно дуракам везет! Всего-то одна победа над Македонией, которой и быть не должно на Евро при нормальном регламенте. Сами не смогли и в такой группе решить свои проблемы. Испанцы и шведы помогли. И даже в 1/8 снова свезло со жребием. Посмотрим как долго продлится везение», — пишет пользователь под ником parmalatfc.

«Украина волею случая проползла в 1/8, а комментарии такие радостные как будто это они обыграли Польшу! Две игры проиграли, одну выиграли — это не показатель для уверенного прохода в плов! А говорить «заслужили» могут точно так же и все остальные кому не фортануло! Но кто действительно достоин выхода из группы с третьего места, это Чехия и Швейцария», — добавил zenit1978.

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Куда более жесткие комментарии были в Twitter под постом президента Украины.

«Представляете, что в голове у квартального шута? Вова, это не магия, это шара. Это то же самое, что привело к власти тебя, непутевого шута!» — пишет @IgorLukianchuk (здесь и далее перевод с украинского — Прим. ФАН).

«На Зеленского тоже надеялись, а ты просрал все доверие. Кто ты такой, чтобы требовать отдачи», — возмущается @SerbinSergiy.

«Вова, когда закончишь президентом, иди тренером, у вас прям никак без магии», — иронизирует @MBessmertnij.

«Иди на фронт, страну защищай… А не по футболу шныряй и на магию думай. Недоносок», — негодует @banderivez.

Украинцам, напомним, предстоит в 1/8 финала Евро-2020 встретиться с командой, которая станет победителем в группе F.