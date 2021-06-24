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Сборные Германии и Венгрии сыграли вничью в матче Евро-2020

  /   Обновлено: 24 июня 2021 00:29
Спорт
Сборные Германии и Венгрии сыграли вничью в матче Евро-2020
Global Look Press  /  Federico Gambarini/dpa

Мюнхен, 24 июня. Сборная Германии и национальная команда Венгрии сыграли вничью в третьем туре группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Матч закончился со счетом 2:2. Игра проходила в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена». Счет на 11-й минуте открыл нападающий сборной Венгрии Адам Салай. Второй гол Венгрии в матче забил полузащитник Андрас Шафер на 68-й минуте.

В сборной Германии голами отметились полузащитники Кай Хаверц на 66-й минуте и Леон Горецка на 84-й минуте.

Ранее сообщалось, что сборные Португалии и Франции сыграли вничью со счетом 2:2. Голами отличились нападающие Криштиану Роналду и Карим Бензема.

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футбол германия венгрия евро
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