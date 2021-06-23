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В Сети появились кадры с задымлением трансформатора в Петербурге

  /   Обновлено: 24 июня 2021 00:26
Происшествия
В Сети появились кадры с задымлением трансформатора в Петербурге
Невские Новости

Санкт-Петербург, 24 июня. Происшествие произошло на Парнасе, сообщают очевидцы. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

Очевидцы поделились первыми кадрами задымления в социальных сетях. Жители Мурино и проспекта Просвещения жалуются на отсутствие света. Эта же проблема наблюдается и в ЖК «Новая Охта».

Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Сообщается, что причиной инцидента стала разгерматизация трансформатора.

Ранее сообщалось, что это происшествие стало причиной сбоев в работе метро. Поезда со станции «Академическая» до «Девяткино» двигались с большим интервалом.

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