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Электрокары в скором времени вытеснят обычные авто с дорог

  /   Обновлено: 23 июня 2021 23:34
Общество
Электрокары в скором времени вытеснят обычные авто с дорог
wikipedia.org  /  Flickr

Вашингтон, 23 июня. Автомобили на электротяге в скором времени могут занять господствующее положение на дорогах мира уже через пять лет.

Такой прогноз сделали аналитики международной аудиторско-консалтинговой компании Ernst&Young. Они считают, что к 2033 году объем продаж экологически чистых авто превысит продажи авто с ДВС. Впервые за 12 лет спрос на электромобили опережает спрос на традиционные авто в Европе и Китае. Уже к 2045 году доля обычных машин упадет до 1%.

Россияне также подвержены тенденции беречь экологию и покупать авто без выхлопа. С начала 2021 года объем покупок вырос в семь раз. Больше всего электромобилями интересуются жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Свердловской области и Краснодарского края.

Полностью автономный электромобиль «ФЛИП», разработанный компанией SberAutoTech (входит в группу «Сбера»), продемонстрировали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). В основе машины лежит платформа собственной разработки компании. Источником питания выступают сменные батареи, также «ФЛИП» может использовать газ и водород в качестве топлива.

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