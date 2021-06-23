Вопрос о выделении денег на пособия беременным и родителям-одиночкам решат в четверг

Москва, 23 июня. Правительство РФ обсудит в четверг выделение денег на новые пособия беременным и родителям-одиночкам, сообщает пресс-служба Кабмина.

На заседании 24 июня будет рассмотрен проект распоряжения о выделении средств из резервного фонда правительства Пенсионному фонду на новые пособия беременным и неполным семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет на 2021 год.

«Разработка проекта распоряжения продиктована необходимостью финансового обеспечения выплат пособий беременным женщинам и пособий на детей», — уточняется в материалах к заседанию.

По данным ПФР, заявления на данные выплаты можно будет подать с 1 июля через сайт «Госуслуги» или клиентскую службу ПФР по своему месту жительства. Размер выплат женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, и неполным семьям с детьми от 8 до 17 лет определяется в соответствии с прожиточным минимумом, установленным в каждом регионе.

pexels.com /

Напомним, с 1 июля все получатели социальных выплат должны перейти на карту российской платежной системы «Мир». Это касается получателей пенсий, пособий и компенсаций. На карты других платежных систем выплаты зачисляться не будут.

Читайте также: Ранняя постановка на учет по беременности в 2021 году: готовим документы и оформляем выплаты.