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Вопрос о выделении денег на пособия беременным и родителям-одиночкам решат в четверг

  /   Обновлено: 24 июня 2021 02:29
Экономика
Вопрос о выделении денег на пособия беременным и родителям-одиночкам решат в четверг
wikipedia.org  /  Pepijn Schmitz / CC BY-SA 2.5

Москва, 23 июня. Правительство РФ обсудит в четверг выделение денег на новые пособия беременным и родителям-одиночкам, сообщает пресс-служба Кабмина.

На заседании 24 июня будет рассмотрен проект распоряжения о выделении средств из резервного фонда правительства Пенсионному фонду на новые пособия беременным и неполным семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет на 2021 год.

«Разработка проекта распоряжения продиктована необходимостью финансового обеспечения выплат пособий беременным женщинам и пособий на детей», — уточняется в материалах к заседанию.

По данным ПФР, заявления на данные выплаты можно будет подать с 1 июля через сайт «Госуслуги» или клиентскую службу ПФР по своему месту жительства. Размер выплат женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, и неполным семьям с детьми от 8 до 17 лет определяется в соответствии с прожиточным минимумом, установленным в каждом регионе.

Вопрос о выделении денег на пособия беременным и родителям-одиночкам решат в четверг
pexels.com  / 

Напомним, с 1 июля все получатели социальных выплат должны перейти на карту российской платежной системы «Мир». Это касается получателей пенсий, пособий и компенсаций. На карты других платежных систем выплаты зачисляться не будут.

Читайте также: Ранняя постановка на учет по беременности в 2021 году: готовим документы и оформляем выплаты.

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