Калуга, 24 июня. В Калуге местные ветераны вручили депутату Госдумы Алексею Журавлеву и президенту ФЗНЦ Максиму Шугалею памятные медали за помощь «Боевому братству».

Депутат Госдумы, председатель партии «Родина» Алексей Журавлев в Калуге встретился с представителями местного отделения «Российского союза ветеранов». По приглашению Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) парламентарий также выступил перед специальным показом фильма «Шугалей 2».

В пресс-службе партии отметили, что беседа с ветеранами получилась душевной. Председателю отделения Алексею Гунько депутат вручил благодарность от партии «Родина» за активную гражданскую позицию и участие в общественно-политической жизни региона. Максима Шугалея, президента ФЗНЦ, пришедшие на встречу ветераны назвали «героем». Пользуясь возможностью встретиться в Калуге, Максим Шугалей и Алексей Журавлев провели в городе несколько совместных мероприятий.

Федеральное агентство новостей /

Во время общения с парламентарием пожилые люди поделились своими проблемами, рассказав о маленьких пенсиях, необходимости ввести социальную категорию «дети войны», а также посетовали на стоимость лекарств и платных медуслуг. Особенно это касается стоматологии.

«Алексей Журавлев всех внимательно выслушал и отметил, что партия «Родина» защищает интересы простых людей и будет поднимать на федеральном уровне значимые для них вопросы, в том числе и размер пенсий», — говорится в сообщении.

Федеральное агентство новостей /

Чуть позже ветеранам показали фильма «Шугалей 2», сюжет которого основан на реальных событиях, произошедших с президентом ФЗНЦ. Максим Шугалей и переводчик Самер Суэйфан прибыли в Ливию на основании разрешения на осуществление в североафриканском государстве научной деятельности. Однако их похитили и держали в частной тюрьме. Россияне провели в заточении более полутора лет, и до сих пор не получили официальных обвинений.

Федеральное агентство новостей /

Журавлев подчеркнул, что «русские своих не бросают». Партия «Родина» попыталась заочно избрать Шугалея в органы власти. В 2019 году решением исполкома партии он возглавил партийный список на выборах в Государственный совет республики Коми и победил. Теперь Максим Шугалей сам старается помогать соотечественникам, которые оказались в тюрьме за рубежом.

Федеральное агентство новостей /

Перед показом фильма ветераны вручили Журавлеву и Шугалею памятные медали «За заслуги перед ветеранской организацией «Боевое братство».