Петербуржцы сообщили о возгорании трансформатора на севере города

Санкт-Петербург, 24 июня. Происшествие произошло во Всеволожском районе Ленинградской области. Пожар произошел на подстанции из-за разгерметизации трансформатора.

Жители ЖК «Новая Охта» и Гражданского проспекта жалуются на отсутствие света. Также в «Новой Охте» нет мобильной связи. Очевидцы сообщили, что Мурино и проспект Просвещения остались без электричества. Воды в районах нет, заявили жители.

Инцидент стал причиной сбоев и в работе метро. Источник ФАН сообщил, что кондиционеры и подстанции не справляются с нагрузками.

Поезда на красной ветке метро от станции «Академическая» до «Девяткино» шли с увеличенными интервалами. Однако через 17 минут восстановилась нормальная работа поездов, передает ФАН.