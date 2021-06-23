Основатель McAfee Джон Макафи умер в тюрьме в Испании

Барселона, 23 июня. Основателя компании McAfee Джона Макафи обнаружили мертвым в испанской тюрьме.

Макафи в Twitter сообщал, что не собирается идти на самоубийство. Его задержали в октябре 2020 года в аэропорту Эль-Прат на пути в Стамбул. С того времени он находился в тюрьме в Барселоне.

На суде в Испании он опроверг обвинения американской стороны, указав на их «политический» характер. В свое время в США его обвиняли в заработке на продвижении криптовалют, консультациях и публичных выступлениях, уклонении от уплаты налогов.

Ранее сообщалось, что британского программиста и предпринимателя Джона Макафи экстрадируют в США из Испании, где он был задержан в 2020 году. Соответствующее решение было принято судебной коллегией Испании. Суд дал согласие на выдачу Макафи властям США.