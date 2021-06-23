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Поезда до «Девяткино» в петербургском метро следуют с увеличенными интервалами

  /   Обновлено: 23 июня 2021 22:58
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Общество
Поезда до «Девяткино» в петербургском метро следуют с увеличенными интервалами
wikipedia.org  /  A.Savin / CC BY-SA 3.0

Санкт-Петербург, 23 июня. Поезда на красной ветке петербургского метро от станции «Академическая» до «Девяткино» следуют с увеличенными интервалами.

В 22:25 в петербургской подземке зафиксировали перебои в системе энергоснабжения, из-за чего движение поездов на первой линии осуществлялось с задержками. Интервал движения составил 6-7 минут. Об этом сообщили в Telegram-канале комитета по транспорту Петербурга.

Спустя 17 минут возобновилась нормальная работа движения поездов от станции «Академическая» до «Девяткино».

Ранее в Сети опубликовали видео эвакуации петербуржцев из поезда метро. Движение поездов на участке синей ветки петербургского метрополитена от «Удельной» до «Парнаса» приостановили из-за технических неполадок.

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