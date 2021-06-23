Школьный совет в Вирджинии кончился дракой и арестами из-за трансгендеров

Лаудон, 23 июня. Скандалом и арестами завершилось заседание школьного совета в Лаудоне, штат Вирджиния, после того, как члены совета попытались вынести на обсуждение программу, защищающую учеников-трансгендеров.

Более 300 человек собрались в зале заседаний, чтобы обсудить внедрение в школах округа так называемой «политики 8040», принятой штатом для защиты трансгендеров, а также внедрение в обучение Критической расовой теории, утверждающей, что все белые люди — расисты.. Многие присутствующие пришли в ярость от такой новости и стали выражать свое возмущение. В ответ на это председатель совета Бренда Шеридан попыталась успокоить собравшихся, а когда это не удалось — объявила перерыв в слушаниях.

Parents protesting against critical race theory broke into the national anthem when the Loudoun Co., Virginia school board ended public comment because the crowd got too out of hand pic.twitter.com/qms00grIIj — Gabriella Borter (@gabriellaborter) June 22, 2021

После возобновления заседания все повторилось. Бывший сенатор штата Дик Блэк выступил с обращением к совету, выразив свое отвращение к событиям, происходящим в штате в течение последних лет, что вызвало бурное одобрение среди присутствующих.

Видя такое положение, члены совета проголосовали за снятие вопроса с повестки заседания, чтобы позже провести закрытое обсуждение. Это еще больше разозлило присутствующих, многие из которых отказались покинуть зал заседаний и попытались провести альтернативное обсуждение, скандируя «Позор!», обращаясь к членам совета. В конце концов, суперинтендант Скотт Зиглер приказал прибывшим по вызову сотрудникам офиса шерифа очистить помещение зала, однако некоторые из присутствующих оказали сопротивление.

«Мы пришли сюда, чтобы выразить несогласие, и это наш дом, мы собираемся выразить несогласие», — заявил Тед Сюрсет, один из организаторов мотопробега «Америка 9/11».

В результате возникшей потасовки два человека получили травмы. Несколько участников заседания были задержаны, одному из них предъявлены обвинения в незаконном проникновении и сопротивлении при аресте.

Parents protesting against CRT and a transgender policy are arrested after a Loudoun County, Virginia school board meeting was declared an unlawful assembly pic.twitter.com/XyyuvozlUA — Daily Caller (@DailyCaller) June 22, 2021

Очевидно, что власти США в настоящее время проводят репрессивную политику в отношении граждан, не согласных с проводимой ультралиберальной политикой. И самым показательным примером здесь остается Дональд Трамп, который для многих консервативных американцев является символом борьбы с насаждаемым либерализмом.