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Школьный совет в Вирджинии кончился дракой и арестами из-за трансгендеров

США
Школьный совет в Вирджинии кончился дракой и арестами из-за трансгендеров
Global Look Press  /  Keiko Hiromi / AFLO

Лаудон, 23 июня. Скандалом и арестами завершилось заседание школьного совета в Лаудоне, штат Вирджиния, после того, как члены совета попытались вынести на обсуждение программу, защищающую учеников-трансгендеров.

Более 300 человек собрались в зале заседаний, чтобы обсудить внедрение в школах округа так называемой «политики 8040», принятой штатом для защиты трансгендеров, а также внедрение в обучение Критической расовой теории, утверждающей, что все белые люди — расисты.. Многие присутствующие пришли в ярость от такой новости и стали выражать свое возмущение. В ответ на это председатель совета Бренда Шеридан попыталась успокоить собравшихся, а когда это не удалось — объявила перерыв в слушаниях.

После возобновления заседания все повторилось. Бывший сенатор штата Дик Блэк выступил с обращением к совету, выразив свое отвращение к событиям, происходящим в штате в течение последних лет, что вызвало бурное одобрение среди присутствующих.

Видя такое положение, члены совета проголосовали за снятие вопроса с повестки заседания, чтобы позже провести закрытое обсуждение. Это еще больше разозлило присутствующих, многие из которых отказались покинуть зал заседаний и попытались провести альтернативное обсуждение, скандируя «Позор!», обращаясь к членам совета. В конце концов, суперинтендант Скотт Зиглер приказал прибывшим по вызову сотрудникам офиса шерифа очистить помещение зала, однако некоторые из присутствующих оказали сопротивление.

 «Мы пришли сюда, чтобы выразить несогласие, и это наш дом, мы собираемся выразить несогласие», — заявил Тед Сюрсет, один из организаторов мотопробега «Америка 9/11».

В результате возникшей потасовки два человека получили травмы. Несколько участников заседания были задержаны, одному из них предъявлены обвинения в незаконном проникновении и сопротивлении при аресте.

Очевидно, что власти США в настоящее время проводят репрессивную политику в отношении граждан, не согласных с проводимой ультралиберальной политикой. И самым показательным примером здесь остается Дональд Трамп, который для многих консервативных американцев является символом борьбы с насаждаемым либерализмом.

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сша трансгендеры
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