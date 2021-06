Школьный совет в Вирджинии кончился дракой и арестами из-за трансгендеров

Лаудон, 23 июня. Скандалом и арестами завершилось заседание школьного совета в Лаудоне, штат Вирджиния, после того, как члены совета попытались вынести на обсуждение программу, защищающую учеников-трансгендеров.

Более 300 человек собрались в зале заседаний, чтобы обсудить внедрение в школах округа так называемой «политики 8040», принятой штатом для защиты трансгендеров, а также внедрение в обучение Критической расовой теории, утверждающей, что все белые люди — расисты.. Многие присутствующие пришли в ярость от такой новости и стали выражать свое возмущение. В ответ на это председатель совета Бренда Шеридан попыталась успокоить собравшихся, а когда это не удалось — объявила перерыв в слушаниях.

Parents protesting against critical race theory broke into the national anthem when the Loudoun Co., Virginia school board ended public comment because the crowd got too out of hand pic.twitter.com/qms00grIIj