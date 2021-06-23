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Врачи назвали помогающую эффективно бороться со старением ягоду

  /   Обновлено: 24 июня 2021 02:32
Общество
Врачи назвали помогающую эффективно бороться со старением ягоду
pixabay.com

Москва, 23 июня. Смородина помогает сохранить молодость и защищает от меланомы — одного из видов рака кожи, заявили врач и телеведущий Сергей Агапкин и врач-диетолог Михаил Гинзбург.

В эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия-1» Гинзбург напомнил, что «старение связано с хроническим вялотекущим симптомным воспалением». Положительное влияние смородины связано с тем, что ягода «содержит очень много противовоспалительных факторов». Она также может запускать процесс самоочищения клетки, помогая бороться со старением.

«Смородина за счет высокой концентрации витамина С усиливает синтез коллагена и, как следствие, способствует исчезновению морщин», — добавил Агапкин.

Врачи назвали помогающую эффективно бороться со старением ягоду
Pr Scr youtube.com  / Россия 1

Еще одно важное свойство садовой ягоды — смородина может тормозить активность таких клеток кожи, как меланоцитов. Если их становится чрезмерно много, клетки становятся причиной меланомы.

Не стоит также забывать, что смородина богата витамином С. Его суточная норма содержится всего в одной столовой ложке черной смородины.

Ранее врач-диетолог Королева рассказала о противопоказаниях к малине. По ее словам, взрослым можно съедать без вреда для здоровья до 400 граммов этих ягод в день. Однако если существуют проблемы с желудком, следует пренебречь малиной. Не стоит слишком усердствовать и тем, у кого есть проблемы с почками.

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здоровье старение зож смородина
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