Идлиб, 23 июня. Запрещенная в России группировка «Тахрир аш-Шам» готовит провокацию в сирийском Идлибе.

Боевики готовят провокацию с использованием отравляющих веществ. Об этом сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Вадим Кулить.

«В российский Центр по примирению враждующих сторон поступили сведения о подготовке боевиками террористической группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам»1 провокации в идлибской зоне деэскалации с использованием отравляющих веществ», — заявил Кулить.

Боевики доставили в населенный пункт Атма автоцистерну с ядовитым веществом. Им террористы хотели начинить реактивные снаряды. По данным ЦПВС, боевики вместе с псевдо-гуманитарной организацией «Белые каски» хотели организовать «химическую атаку», в которой планировали обвинить правительство Сирии.

В провинции Идлиб на северо-западе Сирии отмечено обострение обстановки. Боевики запрещенной в РФ группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» регулярно обстреливают позиции бойцов армии Сирийской Арабской Республики (САР). Специальные корреспонденты международной редакции Федерального агентства новостей побывали в зоне боевых действий и увидели, как бойцы правительственной армии противостоят боевикам.

1 Организация запрещена на территории РФ.