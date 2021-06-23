Подведены итоги Второй конференции по Ливии

Берлин, 23 июня. Страны-участницы встречи по ливийскому урегулированию приняли итоговый документ, состоящий из 58 пунктов. Они подтвердили приверженность невмешательству во внутренние дела североафриканского государства.

«Мы подтверждаем нашу приверженность воздерживаться от вмешательства в конфликт или во внутренние дела Ливии и призываем всех международных субъектов сделать то же самое», — говорится в заявлении.

Во втором пункте документа участники сообщили, что придерживаются обязательств, взятых по итогам предыдущего форума по Ливии в январе 2020 года.

«Ситуация в стране значительно улучшилась после берлинской конференции по Ливии. Военные действия прекратились. Под эгидой ООН возобновился всеобъемлющий политический диалог под руководством Ливии между всеми ливийскими партиями и политическими субъектами. Учрежден и одобрен Палатой представителей временный исполнительный орган власти», — поясняет третий пункт.

Несмотря на постепенную стабилизацию и режим прекращения огня, «еще многое предстоит сделать для устранения основных причин конфликта». Участники встречи согласились с необходимостью укрепления суверенитета Ливии, развития достигнутого прогресса и восстановления мира.

Прекращению присутствия боевиков посвящена пятая статья документа:

«Все иностранные силы и наемников необходимо незамедлительно вывести из Ливии. Сектор безопасности должен быть реформирован и находиться под твердым контролем единого гражданского надзора».

Страны-участницы подтвердили приверженность проведению избирательного процесса. Они заявили о готовности властям помочь в его организации.

«Президентские и парламентские выборы в Ливии, запланированные на 24 декабря 2021 года, должны пройти так, как это оговорено в дорожной карте, принятой по итогам Форума ливийского политического диалога, который прошел в Тунисе в ноябре 2020 года. Результаты выборов должны быть приняты всеми», — говорится в заявлении.

В Берлине призвали власти провести необходимую подготовку к проведению свободного, справедливого и инклюзивного национального голосования. Они указали на важность мер по укреплению доверия для создания благоприятных условий во время избирательного процесса, в том числе борьбу с разжиганием ненависти и дезинформацией.

В 20-м пункте содержится призыв к государствам-членам ООН и международным и региональным организациям направить наблюдателей за выборами по приглашению ливийских властей.

Global Look Press / Thomas Imo / photothek

Подчеркивается, что необходимо продолжить всеобъемлющий ливийский диалог и процесс национального примирения. Страны обязуются поддержать местные власти в усилиях по сближению ливийцев.

«Мы призываем Палату представителей, Президентский совет и переходное Правительство национального единства предпринять дальнейшие шаги по воссоединению страны», — сказано в 13-м пункте.

14-я статья посвящена вопросу объединения государственных суверенных учреждений:

«Мы настоятельно призываем всех участников уважать целостность и единство исполнительных, законодательных, судебных и других институтов государства, в частности, Центральный банк Ливии и Национальную нефтяную корпорацию».

В документе подчеркивается, что прекращение добычи нефти отменено.

Страны потребовали полного соблюдения всеми сторонами решений ООН, в том числе эмбарго на поставки оружия. Они призвали Совет Безопасности рассмотреть вопрос введения санкций в отношении нарушителей режима прекращения огня, и тех, кто угрожает стабильности и безопасности в Ливии и подрывает политический процесс.

В Берлине заявили, что поддержат исполнительную власть в обеспечении безопасности всех ливийских границ и контроле за перемещением вооруженных группировок и оружия из соседних стран.

Сегодня прошла международная конференция при участии ливийских политиков. Представители 17 государств приехали в Германию, чтобы обсудить будущее североафриканской страны. Делегацию РФ возглавил замглавы МИД Сергей Вершинин.