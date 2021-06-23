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Сексолог назвала идеальную разницу в возрасте влюбленных

  /   Обновлено: 24 июня 2021 02:32
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Общество
Сексолог назвала идеальную разницу в возрасте влюбленных
pixabay.com

Москва, 23 июня. Возраст мужчины может напрямую определять его отношения с женщинами, считает сексолог Алия Королева.

«Женщина превосходит мужчину в развитии на два-три года. Соответственно, 20-летний мужчина и 20-летняя женщина — это не одно и то же», — подчеркивает сексолог в беседе с Пятым каналом.

Как уточнила Королева, женщины «более взрослее и осознаннее», чем их партнеры-сверстники. Из-за этого в паре, где влюбленным по 20 лет, будет царить недопонимание. Разница сглаживается годам к 30 и становится почти незаметной. У сверстников в эти годы есть общие интересы, сходятся взгляды. Шансы, что союз получится гармоничным, значительно выше.

Сексолог назвала идеальную разницу в возрасте влюбленных
freepik.com  / Designed by Freepik

Идеальной эксперт называет разницу в возрасте в два-пять лет. Причем старше должен быть мужчина.

«Потому что как раз за этот промежуток он успевает не только дойти до уровня женщины, но и ее чуть-чуть вырасти над ней. И это способствует гармоничным отношениям. Потому что мужчина может уже взять на себя мужскую позицию, а женщина уже может ему доверять и идти за ним», — уточнила сексолог.

В союзах, где мужчина значительно старше, также высоки шансы на идеальные отношения. Но есть и свои минусы. Причиной конфликтов могут стать разные интересы. К примеру, 25-летней девушке все еще хочется веселиться и ходить по клубам, а 40-летнему мужчине нужна более размеренная домашняя жизнь.

Подводя итог, сексолог отметила, что далеко не всегда возраст играет определяющую роль в отношениях. Крепкий союз строится на эмоциональной гибкости, умении договариваться и на психологической зрелости, которая не всегда зависит от количества прожитых лет.

Ранее ФАН рассказывал о масштабном исследовании австралийских ученых из Технологического университета Квинсленда, которые выяснили, какие черты партнера определяют сексуальную привлекательность для мужчин и женщин в разных возрастах. Они пришли к выводу, что индивидуальные различия в предпочтениях по нескольких центральным характеристикам различаются между мужчинами и женщинами в зависимости от их возраста.

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любовь отношения возраст
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