Проект независимости Косово провалился — эксперт о исторической речи президента Сербии

Президент Сербии Александр Вучич принял участие в заседании парламента, главной темой которого стала ситуация вокруг Косово и Метохии. Он выступил с речью, в которой обозначил ряд проблем, стоящих перед страной.

Взаимное признание

В своем выступлении сербский лидер заметил, что видит решение косовской проблемы — в компромиссе. Однако, по его словам, на данный момент он не знает, как выглядит такое компромиссное решение.

«Я не дезертир, я не хочу убегать или подписывать признание, кто-то после меня это сделает, но мы не можем обмануть людей рассказами о том, что ситуация идеальная», — объявил президент.

В отношении Брюссельского соглашения сербский лидер отметил, что албанцы всячески избегают его реализации.

Независимый депутат Владан Глишич объявил Вучича предателем, заявив, что Брюссельское соглашение не следовало подписывать. Президент ответил — он ничего не сделал против своего народа, а критиковать всегда легко.

Сербскому государству не нужен «замороженный» конфликт в Косово — если не будет достигнуто компромиссное решение, конфликт может перейти в активную фазу. Тогда разбираться с этой проблемой придется новому поколению.

wikipedia.org / Office of the Prime Minister of the Republic of Kosovo / Public Domain

Александр Вучич изложил депутатам парламента подробности о последнем раунда диалога в Брюсселе: представители Приштины настаивали на признании самопровозглашенного государства. Премьер Косово Альбин Курти пять раз спрашивал, когда Сербия сделает это, на что президент Сербии ответил только — «никогда».

«Будущее наших детей и нашего государства зависит от того, как наше поколение решит проблему Косово и Метохии», — отметил сербский лидер.

По другую сторону стола переговоров находятся безответственные люди, которые могут поставить под угрозу мир и стабильность в регионе. Они даже не думают о компромиссе.

Вучич рассказал, что премьер-министр Курти упомянул о подаче иска о геноциде против Сербии.

«Когда я ответил ему соответствующим образом, Курти сказал: «Почему вы протестуете, это не имеет ничего общего с вами, а связано с фактами, которые произошли в Сребренице». Как если бы он цитировал Мило Джукановича — они использовали одинаковые слова», — отметил Вучич.

«Коллективная вина»

Президент Сербии отметил, что в Косово наблюдаются попытки создания собственной православной церкви.

«Что касается духовного наследия Косово, которое они хотят отобрать, — это то, о чем в свое время говорили Олбрайт и Клинтон. Но я боюсь, что в будущем они увидят силу и мощь нашей церкви на местах и сербского государства, если решат пойти на нечто похожее на случай с Мирасом Дедеичем в Черногории и создание отдельной православной церкви в Косово», — заявил Вучич.

Президент не обошел вниманием и обвинения сербов в геноциде в Сребренице и принятую на прошлой неделе черногорскую резолюцию.

«Мы строим мир в регионе, но больше не допустим унижения Сербии, и нас больше не интересует ваша (черногорская независимость», — объявил Вучич в ответ на обвинения Черногории в том, что Белград вмешивается во внутренние дела соседнего государства. Вы признали часть территории Сербии независимым государством, и мы не будем вам ничего говорить. Кто вас беспокоит, трогает вас, — или может мы признали Боку (Бока-Которску — регион вокруг одноименной бухты. — Прим. ФАН) независимым государством?»

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Вучич напомнил, что до этого Черногория выслала сербского посла и принимала участие в праздновании годовщины хорватской военной операции против сербов «Шторм».

«Вы приняли еще одну резолюцию по Сребренице, чтобы уточнить, что именно сербы совершили геноцид. А Ясеновац, Ядовно (усташские концлагеря Второй мировой войны, где в основном содержались сербы. — Прим. ФАН) — зачем упоминать об этом?» — заметил Вучич и добавил, что сложилось мнение, якобы «геноциды совершают только сербы».

Президент Сербии заявил: всем, кто пытается наложить коллективную вину на сербский народ, он четко заявил, что он никогда не примет этого.

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Вучич напомнил, что поехал в Сребреницу, чтобы выразить соболезнования и возложить цветы на кладбище, где похоронено много невинных людей. Он подчеркнул, что не рассказывал о том, что на него там напали, потому что это является «мелочью» в отношении преступления, совершенного некоторыми сербами в этом месте. Он выразил соболезнования от имени страны, но это не не дает другим права унижать сербский народ или возлагать на него коллективную вину.

Историческое выступление

Сербские власти должны осознавать, что в мире нет справедливости или нравственных принципов, но главное — они должны увидеть, что можно сделать для сербского народа и Сербии. А свою работу важно строить на прагматических основаниях, стараясь при этом сохранить мир и стабильность.

«Важно то, что мы сохраняем мир и стабильность почти любой ценой. Я говорю «почти», потому что сделать это любой ценой невозможно, кто-то может проявить агрессию по отношению к нам, и поэтому есть армия и полиция», — сказал Вучич.

Директор канцелярии по Косово и Метохии правительства Сербии Петар Петкович назвал выступление сербского лидера «историческим».

Петковић @PetkovicPetar: Историјски говор председника Вучића о Косову и Метохији https://t.co/6izQjBgzbI — СНС СРБИЈА (@sns_srbija) June 23, 2021

«Речь Президента, а также его ответы депутатам — это своего рода пограничный столб между нашими национальными «красными линиями», в которых нет места ни признанию Косово и Метохии, ни унижению нашего государства и народа, но есть пространство для диалога, компромисса и согласия, а также для нашего развития и процветания, без которых нам не найти покоя и выживания в районе Косово и Метохии. Только благодаря сильной Сербии мы можем помочь нашему народу в районе КиМ, а также повсюду в стране и за рубежом», — подчеркнул Петкович.

Замороженный конфликт

Специально для международной редакции Федерального агентства новостей на Балканах выступление лидера страны прокомментировал сербский историк и политический аналитик Саша Адамович.

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Он заявил, что в отчете Вучича очень четко излагается состояние дел и перспективы диалога, который зашел в тупик.

«Ситуация складывается так, что добиться прогресса в переговорах невозможно. Приштина не заинтересована в диалоге. Она сосредоточена исключительно на признании Сербией так называемой независимости Косово, что, кажется, является единственной целью, преследуемой и посредниками из ЕС. Поражает также амбивалентное отношение европейцев к действиям Приштины, и то, что на албанские власти редко или вообще не оказывается давления, чтобы заставить их согласиться с обязательствами, прописанными в Брюссельском соглашении», — подчеркнул историк.

По словам эксперта, по прошествии многих лет Приштина должна наконец признать тот факт, что Сербия никогда не согласится с независимостью Косово, что было недвусмысленно подтверждено самим президентом во время диалога с Альбином Курти. Проект независимости Косово провалился.

«Учитывая, что Белград является юридически превосходящей стороной в данном споре с Приштиной, ясно, что последняя не может получить место в ООН без согласия Белграда, даже в обстоятельствах, когда она пользуется поддержкой величайших держав мира», — заметил Адамович.

На вопрос, должно ли действующее поколение политиков дать ответ на вопрос, который решался более шести веков — о том, как не допустить активизации замороженного конфликта, Адамович ответил: «История — это не бег на 100 метров, а марафон».

«Если наше поколение не способно посредством сочетания различных международных или региональных отношений решить проблему Косово и Метохии благоприятным образом, то это следует оставить будущим политикам. Лично я бы не пощадил ни одно поколение сербов, перед которым стоит та же задача, что и перед нынешним — укрепление государственных и национальных интересов своей страны. Будет ли это называться «замороженным» конфликтом, статусом-кво или как-то еще, менее важно. Гораздо важнее знать, что в настоящий момент нет условий для благоприятного решения вопроса Косово и Метохии для сербов и Сербии. В конце концов, проблема Кипра все еще не решена, однако никого не беспокоит этот факт», — отметил эксперт.

В условиях, когда отношения великих держав резко изменились на международном уровне в ущерб Соединенным Штатам, пространство для маневра Сербии, считает Адамович, намного больше, чем в период, когда было абсолютное господство Запада.

«Западная политика движется в этом направлении, чтобы оказать давление на Сербию и изменить ее позицию по Косово. Однако международные отношения кардинально изменились. Во время провозглашения независимости Косово на Балканах была гегемония Запада, но за последнее десятилетие все стало по-другому. Западное влияние больше не является доминирующим, и сейчас мы наблюдаем усиление России, Китая, с которым Сербия подняла уровень отношений до стратегического партнерства, а также Турции, которая скорректировала свою внешнюю политику после попытки прозападного переворота. Это факты в пользу Сербии», — отметил аналитик.

Федеральное агентство новостей /

Адамович считает очень сложной возможность вовлечения России в решение спора между Белградом и Приштиной и изменение формата переговоров. Однако формат, предложенный ЕС и США, оказался бесполезным.

«В свое время один из виднейших представителей внешней политики США Генри Киссинджер говорил о необходимости проведения международной конференции по решению косовской проблемы. Может быть, сербской стороне пора начать настаивать на этом. Ведь формат, в котором по одну сторону стола только Сербия, а по другую — Приштина и все остальные, выступающие с требованием, чтобы наша страна капитулировала и отказалась от своих государственных и национальных интересов, не дает результатов. Боюсь, что та сторона не осознает, насколько радикально изменились международные отношения. Приштина давно играет в косовские шахматы, в которых не может выиграть. В таких ситуациях, не только в политической, но и в реальной шахматной игре, можно проиграть не только одного игрока, но и всю партию из-за неправильной оценки собственных сил», — подчеркнул Адамович.

Защита сербской самобытности

Директор Канцелярии по Косово и Метохии Петар Петкович подтвердил корреспонденту ФАН на Балканах, что в речи президента Сербии четко прослеживаются опорные пункты защиты сербских национальных интересов в южной провинции.

Федеральное агентство новостей /