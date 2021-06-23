В подмосковном театре рассказали о новой роли Бузовой

Москва, 23 июня. Руководители подмосковных театров рассказали о своем отношении к будущей театральной карьере Ольги Бузовой.

Участие Ольги Бузовой в МХАТовском спектакле «Чудесный грузин» вызвала большой резонанс не только в обществе, но и в профессиональном сообществе. Так, в материале сетевого издания «Подмосковье сегодня» решили собрать отзывы художественных руководителей ряда подмосковных театров по поводу перспектив дальнейшей карьеры артистки на театральных подмостках. Наиболее категорично, хотя и косвенно, высказался по данному поводу худрук Губернского театра Сергей Безруков.

«Хочу сказать огромное спасибо, что они выбрали прийти на «Фабрику Станиславского», а не в МХАТ им. Горького, где сегодня играет... Произносить фамилию я не буду. Хорошо, что Константин Сергеевич до этого не дожил. Я думаю, что он с отчаянием смотрит на происходящее в том театре сейчас», — заявил по данному поводу Безруков.

Руководитель театра «ФЭСТ» в Мытищах Игорь Шаповалов менее категорично заявил, что не пригласил бы Ольгу к себе в театр, при этом он указал на ряд причин. Среди них оказались: отсутствие у нее профессионального образования, «бережное отношение к своему коллективу», а также отсутствие желания привлекать внимание к своему театру за счет столь неоднозначных акций.

Однако на фоне столь прохладного отношения к Бузовой в подмосковных театрах ей указали на новую роль. Так, в издании отметили, что врио директора Химкинского драматического театра «Наш дом» Олег Сенотрусов готов пригласить ее в свой театр. При этом он даже указал на то, «какая это может быть постановка».

«У Ольги есть своя аудитория — это ребята 14–17 лет. Статистика такова, что подростки в этом возрасте не ходят в театры вообще», — заявил Сенотрусов, отмечая слишком малое количество спектаклей для подростковой аудитории, где и могла бы найти себя Бузова: «Было бы хорошо, если бы Ольга сыграла какую-нибудь положительную роль».

Ранее указывалось на причину готовности Бузовой играть в спектакле про Иосифа Сталина во МХАТе имени Горького.