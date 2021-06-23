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Финансовый аналитик оценила вероятность краха американской валюты

  /   Обновлено: 23 июня 2021 21:26
Экономика
Финансовый аналитик оценила вероятность краха американской валюты
pixabay.com

Москва, 23 июня. Финансовые пузыри в экономике обычно являются последствиями поведения людей. Часто поведение продиктовано жадностью или ажиотажем.

Наличие международных бирж и возможности приобретения всевозможных акций только никак не меняет человеческое чувство жадности и желания обогатиться, отметила финансовый эксперт Ольга Кузнец в беседе с изданием REGNUM. Американская биржа дает почву для процветания ажиотажа. Так, через ipo на биржу выходит около 5-10 компаний еженедельно, наблюдается сильный рост индекса S&P 500. Учитывая большую капитализацию американской биржи, соскочить с нее не так то просто, отметила эксперт. Так, европейцы и китайцы вместо американского госдолга скупают заводы и недвижимость.

С 1971 года американцы не поддерживают политику золотого стандарта, а чтобы напечатать деньги, достаточно лишь указать цифру в компьютере. Все это может закончится крахом валюты и экономики. Не исключена и ситуация обесценивания доллара и акций ряда компаний. Так, акция Apple может упасть в цене с 127$ до 12$.

Ситуацию может изменить и криптовалюта, которая может привязать общество к строчкам компьютерного кода. Рассуждать об этом можно долго, но все станет ясно по прошествии времени. Американцы могли уже придумать способ презентации доллара под очередным соусом, заключила Ольга Кузнец.

Ранее сообщалось, что российский рубль может выйти на показатель 2019-2020 годов и остановиться на отметке, которая была до пандемии коронавируса. Среди причин — удачная встреча президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина.

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экономика доллар валюта
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