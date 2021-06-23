Автоэксперт объяснил, почему москвичам стоит пересесть на электрокары

Москва, 23 июня. Автоэксперт Павел Сухачев объяснил, почему жителям Москвы и области стоит продать свои транспортные средства и пересесть на электромобили. Специалист назвал пять причин для этого.

Эксперт отметил, что первой причиной стало развитие технологий — за последние годы емкость аккумулятора машин заметно увеличилась, и теперь электрокары могут преодолевать на одном заряде до 960 километров. Вторая причина — бесплатная парковка, которая появилась в столичном регионе. В-третьих, в крупных городах стало появляться большое количество зарядных станций.

«Например, на новой скоростной на трассе Москва – Санкт-Петербург их поставили огромное количество, что позволяет зарядить автомобиль буквально за 15—30 минут», — рассказал автоэксперт и сооснователь компании Tesla Expert в интервью «Радио 1».

Четвертая причина — зарядить машину на 500 километров обойдется водителям примерно в 300 рублей, что значительно дешевле, чем заправлять машину топливом. И главным преимуществом специалист считает отсутствие транспортного налога на электрокары во многих регионах страны.

Ранее один из лидеров по производству электрокаров, компания Tesla сообщила о переносе запуска флагманского электрического седана Model S Plaid. По словам главы компании Илона Маска, Tesla нужна еще неделя.