Глава «Ленкома» ответил Поргиной на обвинения в угрозах

Москва, 23 июня. Глава и худрук театра «Ленком» Марк Варшавер прокомментировал заявление Людмилы Поргиной об угрозах, которые она якобы получила от него и администрации театра.

По словам Варшавера, Поргина является большой придумщицей. Об этом руководитель «Ленкома» рассказал в беседе с корреспондентом NEWS.ru. Он заявил, что по части придумывания Поргиной «равных нет». Варшавер не скрывал удивления от фразы Людмилы о том, что, если она попадет под машину, обвиняться в первую очередь нужно его.

«Мне больше делать нечего, как продумывать заказное убийство!» — заявил он.

Директор «Ленкома» выразил надежду, что люди все понимают и видят, кто есть кто на самом деле. Марк Варшавер также напомнил, что выплачивал зарплату Николаю Караченцову до конца его жизни. Сумма при этом была не маленькая — 200 тыс. рублей ежемесячно. Художественный руководитель театра вспомнил Николая Петровича добрым словом, сказав, что это был удивительный человек, в отличии от его жены. По словам Марка Борисовича, он помнит Поргину еще в то время, когда она была здравомыслящим человеком, а сейчас она заявляет о пятидесятилетнем стаже в театре.

«Не работаете вы, Людмила Андреевна, а числитесь», — подчеркнул Варшавер.

Варшавер отметил, что на счет Людмилы Поргиной ежемесячно поступает 50 тыс. рублей, при этом в театре она почти не появляется. Денежные средства перечисляются на банковскую карту.

Ранее сообщалось, что Марк Борисович обвиняет дочь Марка Захарова Александру в попытках развала театра. Руководитель уволил ее из художественного совета театра, после чего Захарова обратилась с жалобами в различные инстанции.