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Джаралла жестко ответил Гордону на призыв выдворить россиян из Крыма

  /   Обновлено: 23 июня 2021 22:44
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Политика
Джаралла жестко ответил Гордону на призыв выдворить россиян из Крыма
instagram.com  /  @gordondmytro

Симферополь, 23 июня. Крымский политолог уверен, что Гордон, в случае изменения политического курса Украины, тут же переобуется.

Популярный украинский журналист-интервьюер Дмитрий Гордон пообещал выдворить россиян из Крыма после его возвращения в состав Украины. Крымский политический аналитик Владимир Джаралла прокомментировал заявление ведущего в эфире радио Sputnik.

Выразив соболезнования пострадавшим от наводнения на полуострове, Гордон не упустил возможности съязвить по поводу национального состава Крыма.

«Это наши люди, это украинцы, за исключением тех, кого завезли из России, а там многих уже позавозили. Но я могу успокоить: как завезли, так и вывезут», — заявил журналист в эфире телеканала «Украина 24».

Владимир Джаралла отметил, что Гордон занимается троллингом, чтобы его не забывали, а заявления о недвижимости эксперт связал с банальной завистью ведущего, у которого нет собственности в Крыму.

«И не будем забывать, что сущность этого человека описывается двумя словами: цена — вопрос. Когда ветры на Украине подуют в другую сторону, то мы с изумлением увидим, как этот человек переобуется на лету, и речи у него будут совершенно иные», — пояснил Джаралла.

Также политолог отметил, что Украина, называя себя «самым независимым и демократическим государством», до сих пор не может выйти из одного кризиса, сразу попадая в другой. Он указал, что украинцы массово бегут из страны ввиду отсутствия перспектив, а выражения, подобные «гордоновским», — яркое подтверждение тому, что это информационный шум, который там производится.

Ранее Дмитрий Гордон раскрыл причину неактуальности встречи Байдена и Зеленского.

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Все новости / Политика / Джаралла жестко ответил Гордону на призыв выдворить россиян из Крыма
россия крым гордон джаралла
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