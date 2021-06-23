Причины поражения сборной России на Евро-2020 обсудили в эфире «Время покажет»

Москва, 23 июня. Новый выпуск программы «Время покажет» был посвящен чемпионату Европы по футболу. Эксперты студии объяснили, почему сборная России не вышла в плей-офф первенства.

России не хватает положительного примера и своей системы по воспитанию спортсменов, как та, что была в Советском Союзе, считает международный обозреватель издательского дома «Коммерсант» Максим Юсин. Кроме того, он считает, что не последнюю роль в формировании национальной команды играют деньги.

Писатель и радиоведущий Михаил Шахназаров считает, что деньги портят спортсменов и всех, кто с ними связан. Он призвал гостей в студии перестать врать себе, что в стране плохо только с футболом.

«У нас и хоккея нет, не только футбола. Канада привезла свой восьмой состав и всех разгромила. Вопрос заключается в нашей системе. Нужно прекращать врать себе, что в спорте у нас все хорошо. Деньги портят спортсменов», — отметил писатель.

Ведущий программы «Время покажет» и руководитель издания PolitRussia Руслан Осташко отметил, что тренер сборной России Станислав Черчесов получает одну из самых высоких зарплат среди футбольных наставников.

Депутат Госдумы Александр Старовойтов согласен, что не все в спорте решают деньги. Он отметил, что одни из лучших футболистов мира получают зарплату больше, чем российские спортсмены, но это не влияет на их уровень.

«Роналдо и Месси получают большую зарплату, чем наши футболисты. И это им не мешает быть гениями», — отметил политик.

Сборная России покинула Евро-2020 после поражения датчанам со счетом 1:4. Участники пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» отметили, что в России необходимо начать развитие этого вида спорта с «чистого листа».