Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 июня 03:16
03:00
Общество
Истина в вине Крыма: эксперт рассказал об огромном потенциале развития виноделия в РК
02:59
Происшествия
Действия полиции отправили больше 400 тысяч американцев в больницу
02:59
Общество
Диетолог Будаковская перечислила восстанавливающие работу печени напитки
02:41
Шоу-бизнес
Бритни Спирс вновь пытается избавиться от принудительной опеки отца
02:39
Происшествия
Огонь охватил третий этаж полыхающего склада на юге Москвы
02:33
Происшествия
МЧС Белоруссии ликвидировало пожар на одной из крупнейших электростанций
02:19
Происшествия
Спасатели тушат пожар на 600 "квадратов" на юге Москвы
02:16
Общество
Россиянам рассказали, что больше не следует писать в соцсетях
02:11
Общество
Диетолог назвал необходимое во время жары блюдо
02:03
Экономика
Названы российские города с самой дорогой арендой офисов
Все новости

Причины поражения сборной России на Евро-2020 обсудили в эфире «Время покажет»

  /   Обновлено: 23 июня 2021 21:19
Общество
Причины поражения сборной России на Евро-2020 обсудили в эфире «Время покажет»
Global Look Press  /  © Gonzales Photo/Gaston Szerman vi

Москва, 23 июня. Новый выпуск программы «Время покажет» был посвящен чемпионату Европы по футболу. Эксперты студии объяснили, почему сборная России не вышла в плей-офф первенства.

России не хватает положительного примера и своей системы по воспитанию спортсменов, как та, что была в Советском Союзе, считает международный обозреватель издательского дома «Коммерсант» Максим Юсин. Кроме того, он считает, что не последнюю роль в формировании национальной команды играют деньги.

Писатель и радиоведущий Михаил Шахназаров считает, что деньги портят спортсменов и всех, кто с ними связан. Он призвал гостей в студии перестать врать себе, что в стране плохо только с футболом.

«У нас и хоккея нет, не только футбола. Канада привезла свой восьмой состав и всех разгромила. Вопрос заключается в нашей системе. Нужно прекращать врать себе, что в спорте у нас все хорошо. Деньги портят спортсменов», — отметил писатель.

Ведущий программы «Время покажет» и руководитель издания PolitRussia Руслан Осташко отметил, что тренер сборной России Станислав Черчесов получает одну из самых высоких зарплат среди футбольных наставников.

Депутат Госдумы Александр Старовойтов согласен, что не все в спорте решают деньги. Он отметил, что одни из лучших футболистов мира получают зарплату больше, чем российские спортсмены, но это не влияет на их уровень.

«Роналдо и Месси получают большую зарплату, чем наши футболисты. И это им не мешает быть гениями», — отметил политик.

Сборная России покинула Евро-2020 после поражения датчанам со счетом 1:4. Участники пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» отметили, что в России необходимо начать развитие этого вида спорта с «чистого листа».

Вернуться назад

Все новости / Общество / Причины поражения сборной России на Евро-2020 обсудили в эфире «Время покажет»
футбол осташко евро-2020 время покажет
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru