Макеевой стало плохо на съемках шоу «Прямой эфир»

Москва, 23 июня. Актриса Анастасия Макеева встретилась с бывшей супругой ее мужа на съемках программы «Прямой эфир».

Пара Анастасии Макеевой и Романа Малькова пережила множество скандалов и интриг. Но после того, как бывшая супруга Малькова начала обвинять артистку в том, что она увела мужа из семьи, женщины решили встретиться лично в программе Андрея Малахова «Прямой эфир». Ведущий опубликовал у себя в Instagram отрывок из шоу и написал, что не ожидал, что выпуск закончится именно таким образом.

На протяжении всей программы Макеева отстаивала свою честь и честь своего мужа, доказывая, что не уводила мужчину из семьи. Девушку не беспокоил тот факт, что пара начала отношения, когда Роман Мальков еще был женат.

На съемках нынешняя и бывшая супруги Малькова устроили скандал, после него Анастасия Макеева покинула студию, заявив, что ей требуется помощь медиков. На видео подписчики Малахова смогли разглядеть, что актрисе измеряют давление. Ранее Макеева сообщала своим фанатам о том, что свадебные хлопоты и плотный рабочий график привели ее к затяжному обмороку и потере голоса. Поэтому после конфликта, девушка вновь почувствовала себя плохо.

Ранее актриса сообщала о том, что едва не впала в кому из-за сильного стресса после свадьбы.