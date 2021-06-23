Остатки средств из ликвидируемых НПФ попадут на счета россиян

Москва, 23 июня. Законопроект позволит защитить интересы наименее защищенной категории кредиторов — пенсионеров.

Предложение депутатов направить профицит пенсионных средств обнаруженных после удовлетворения требований кредиторов ликвидируемых НПФ, прямиком в фонд гарантирования пенсионных накоплений (ФГПН) правительство отказалось поддержать. Это следует из официального отзыва. Подробнее — в материале газеты «Коммерсант».

ФГПН — часть внешней структуры гарантирования прав застрахованных лиц. Объем этого фонда на конец первого квартала 2021 года составил пять миллиардов рублей. Фонд сформирован средствами, полученными из обязательных взносов НПФ и ПФР, которые в свою очередь берутся из пенсионных накоплений граждан. Таким образом, доходность клиентов с каждым годом снижается на 0,024 процента. Данные АСВ подтверждают, что в 2020 году, граждане в сумме лишились 1,1 миллиарда рублей.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) получило права на ликвидацию негосударственных пенсионных фондов (НПФ), работающих с ОПС, начиная с 2014 года. За три года, АСВ реализует активы и рассчитывается с кредиторами. При этом у пяти НПФ выявили профицит пенсионных накоплений. Их размер составил 429 миллионов рублей.

В начале текущего года, в Госдуму был внесен законопроект, по которому профицит будет перенаправлен в ФГПН.

Правда, в правительстве с этим не согласны. Официальный отзыв говорит о том, что фонд гарантированно защищает права и законные интересы застрахованных клиентов, а страховщики выполняют все свои обязательства по ОПС, если наступает гарантийный случай.

Поэтому, правительство предлагает направить профицит в ПФР. Там он будет перенаправлен на лицевые счета застрахованных граждан, которые заключили договоры с НПФ, попавшими под ликвидацию.

Ранее сообщалось, каким стал профицит федерального бюджета с начала года.