Сборная Украины прошла в стадию плей-офф чемпионата Европы

Киев, 23 июня. Национальная команда Украины вышла в стадию плей-офф чемпионата Европы по футболу.

Сборная Украины квалифицировалась в 1/8 финала турнира с третьего места своей группы, потому что у нее по итогу группового этапа чемпионата Европы результаты по мячам лучше, чем у соперников из других групп.

Подопечные Андрея Шевченко забили четыре мяча, а пропустили пять. Групповой этап сборная Украины закончила на третьей строчке с тремя очками. Украинцам предстоит в 1/8 финала Евро-2020 встретиться с командой, которая станет победителем в группе F.

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич установил новый рекорд по голам за свою национальную команду на Евро-2020. Он стал самым возрастным игроком, который отправил мяч в сетку ворот соперников.