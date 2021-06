Бандиты убили трех граждан Эфиопии в ходе атаки на избирательный участок города Амбо

Аддис-Абеба, 23 июня. Группа неустановленных вооруженных людей напала на избирательный участок города Амбо в Эфиопии с целью срыва голосования. Жертвами боевиков стали три человека.

Всеобщие выборы в Эфиопии официально состоялись 21 июня, однако далеко не все граждане страны смогли принять участие в голосовании.

В населенном пункте Амбо, расположенном в штате Оромия, неподалеку от Аддис-Абебы, власти закрыли избирательный участок после нападения неизвестных бандитов. Сообщается, что в результате инцидента погибли полицейский, член ополчения и местный чиновник. Во время атаки боевики кричали, что голосование является фиктивным.

Всего для участия в выборах зарегистрировались почти 38 миллионов граждан республики. 47 политических партий выдвинули 9 175 кандидатов, и еще 125 баллотировались в качестве самовыдвиженцев.

В общей сложности в Эфиопии насчитывается 547 избирательных округов, по числу мест в парламенте. Однако в 78 из них голосование отложено до 6 сентября в связи с логистическими и административными проблемами, а также сложной ситуацией в области безопасности.

Напряженная обстановка не позволила провести выборы в северо-восточном штате Тыграй, где в конце прошлого года прошла военная операция центрального правительства против сепаратистской партии «Национальный фронт освобождения Тыграя» (НФОТ).

А также свободному волеизъявлению народа помешали действия группировки «Армия освобождения Оромо», которую, наравне с НФОТ, власти признали террористической.

Тем не менее премьер-министр Эфиопии назвал прошедшее голосование первыми свободными и справедливыми выборами в государстве, подтвердившими приверженность народа миру и демократии.

June 21, 2021 is a historic day for #Ethiopia. All sections of society have gone out to cast their voice in our nation’s first free & fair election. Pictures are a thousand words and they show the earnestness, commitment to peace and the democratic process, by our people. 1/3 pic.twitter.com/0DImepJQZW