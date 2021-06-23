Зеленский оказался взбешен позицией Запада по включению Украины в НАТО

Киев, 23 июня. Президент Украины Владимир Зеленский разозлился на Запад из-за позиции по включению страны в НАТО.

Как сообщил спикер делегации Киева в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексей Арестович, Зеленский буквально оказался взбешен из-за позиции Запада. Теперь Киев запланировал разработку новой стратегии поведения в отношении Евросоюза и США, говорит чиновник.

«Зеленский окончательно убедился: видеть Украину в НАТО не хотят», — рассказал Арестович в интервью украинскому каналу.

Президент Украины уверен, что его обманули, поэтому он находится в ярости. Кроме того, отдельное раздражение вызывает скорый запуск «Северного потока — 2» и ситуация в Донбассе, добавил спикер ТКГ. Запад же интересы Украины совсем не защищает, уверен Зеленский.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отчитал президента Украины. По его словам, Зеленский не просто не преуспел в выполнении Минских соглашений, но и всячески саботирует их.