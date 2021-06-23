Никогда раньше фотосъемка не была такой простой и увлекательной. Почувствовать себя настоящим фотографом вполне может не только обладатель фотокамеры, но даже обычного смартфона. Но и угроза незаконного использования фотоснимков тоже не была ранее такой значительной. Интернет стал площадкой, где не принято спрашивать разрешения у владельцев контента на его использование.
Что делать, если вы внезапно нашли свое фото на сайте или в чужом блоге? Что грозит нарушителю, который без разрешения использует чужие фотоснимки? И как защитить свои фотографии авторским правом? На эти вопросы журналисту ФАН ответила юрист Евгения Галкина.
Авторские права фотографа на фотографии
Вы можете фотографировать ради удовольствия или заниматься этим профессионально. Независимо от цели создания фотоснимков, каждый сделанный кадр, по закону, признается произведением в области искусства. А значит, каждая фотография является объектом авторских прав — целой отрасли современного права, которое рассматривает вопросы создания произведений, их использования и ответственности третьих лиц, которые применяют чужие произведения незаконно.
В нашей стране права авторов закреплены Гражданским кодексом. Согласно его положениям, авторское право на фотографию возникает в момент ее создания. Фото может быть опубликовано автором, то есть размещено в открытых источниках: на сайте, в СМИ, личном блоге. А может храниться где-то в архиве, в компьютере или вовсе остаться лишь на негативе. Но даже если оно не стало достоянием общественности, его все равно защищает закон: использовать фото без согласия автора никто не может.
Это требование распространяется абсолютно на все снимки: четкие и не очень, профессиональные и любительские, кадры с изображением пейзажей или селфи, сделанные на камеру мобильного телефона. Законом не разделяет фотоснимки в зависимости от их художественных достоинств.
«Наличие в изображении творческой составляющей не обязательно, — уточняет юрист Евгения Галкина. — В современной судебной практике считается, что все фотографии создаются творческим путем».
Нарушение авторских прав на фотографии
Так как создатель фотографии является и ее владельцем, использовать снимок без его разрешения запрещено. Нельзя просто скопировать чье-то фото с сайта в интернете и разместить в своем блоге или на странице периодического издания. Нельзя отсканировать понравившийся снимок и выложить в Сеть. Публикация чужой работы по собственному усмотрению в любых источниках и ее другое использование незаконны.
Незаконным признается копирование не только фотографии целиком, но и ее части, даже небольшого элемента. И по закону об авторских правах на фотографии, это правило действует в течение всей жизни фотографа и еще 50 лет после его смерти. А если автор обнаружит, что его работа в своих целях использована третьими лицами, он может привлечь их к ответственности — гражданской и даже уголовной.
«Автор вправе требовать от нарушителя компенсацию, — комментирует юрист Евгения Галкина. — Ее размер может составлять от 10 тыс. рублей до 5 млн рублей. Сумму компенсации определяет суд с учетом характера нарушения и убытков, которые понес автор».
Если ущерб значительный, нарушителя можно привлечь и к уголовной ответственности. Она закреплена статьей 146 УК РФ. По этой статье можно взыскать с ответчика до 200 тыс. рублей, а также привлечь его к:
• принудительным работам до 480 часов;
• исправительным работам до 1 года;
• аресту.
Если суд посчитает, что фотографии незаконно использовались в коммерческих целях, перевозились, перепродавались, наказание может оказаться еще более суровым. Ответчика могут привлечь к принудительным работам до двух лет, а могут и посадить — тоже на два года.
Как доказать авторское право на фотографию
Привлечь нарушителя к ответственности может только суд. Но чтобы суд принял позицию фотографа, тот должен представить веские доказательства своей правоты. К этому можно подготовиться: выработать для себя свод «правил безопасности» и придерживаться их.
Если речь идет о передаче заказчику фотографий в электронном виде, не отдавайте ему исходные файлы, только копии, а также файлы в формате RAW. В настойках фотокамеры нужно прописать свои данные: имя и фамилию, страну, адрес сайта. Эти данные будут отображаться в характеристиках каждого снимка, сделанного на вашу камеру.
Если снимок размещается в интернете или публикуется где-то еще, рекомендуется ставить на нем значок копирайта, советует юрист. Он выглядит как английская С, заключенная в кружок. Рядом с ним указывают фамилию и имя автора, а также год выпуска фотографии. Например, подпись может выглядеть так: «© Виктор Иванов, 2021».
«Многие заблуждаются, считая, что разместив на фото водяной знак, они защищают свои права, — продолжает Евгения Галкина. — Водяные знаки не имеют юридической силы и в суде не могут быть приняты в качестве аргумента».
Также перед размещением фото в сети можно распечатать его. В ходе экспертизы потом удастся доказать, что распечатанный вариант появился раньше, чем копия в интернете. Распечатанную копию можно заверить у нотариуса, что также будет служить подтверждением правоты фотографа.
При обращении в суд фотоснимки, которые стали предметом спора, необходимо пометить значком копирайта и распечатать. Суду также следует представить другие доказательства, например, исходные файлы в формате RAW, применяемом профессиональными фотографами, а также распечатанные и заверенные нотариусом копии страниц сайта или периодического издания, где были незаконно опубликованы материалы.
Кстати, требовать компенсацию от ответчика можно за каждое фото в отдельности, поэтому сумма возмещения может оказаться значительной. При ее определении суд будет учитывать ее соразмерность тем негативным последствиям, которые ответчик принес истцу, нарушив его авторское право.