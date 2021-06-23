Никогда раньше фотосъемка не была такой простой и увлекательной. Почувствовать себя настоящим фотографом вполне может не только обладатель фотокамеры, но даже обычного смартфона. Но и угроза незаконного использования фотоснимков тоже не была ранее такой значительной. Интернет стал площадкой, где не принято спрашивать разрешения у владельцев контента на его использование.

Что делать, если вы внезапно нашли свое фото на сайте или в чужом блоге? Что грозит нарушителю, который без разрешения использует чужие фотоснимки? И как защитить свои фотографии авторским правом? На эти вопросы журналисту ФАН ответила юрист Евгения Галкина.

Фото из личного архива Евгении Галкиной /

Авторские права фотографа на фотографии

Вы можете фотографировать ради удовольствия или заниматься этим профессионально. Независимо от цели создания фотоснимков, каждый сделанный кадр, по закону, признается произведением в области искусства. А значит, каждая фотография является объектом авторских прав — целой отрасли современного права, которое рассматривает вопросы создания произведений, их использования и ответственности третьих лиц, которые применяют чужие произведения незаконно.

В нашей стране права авторов закреплены Гражданским кодексом. Согласно его положениям, авторское право на фотографию возникает в момент ее создания. Фото может быть опубликовано автором, то есть размещено в открытых источниках: на сайте, в СМИ, личном блоге. А может храниться где-то в архиве, в компьютере или вовсе остаться лишь на негативе. Но даже если оно не стало достоянием общественности, его все равно защищает закон: использовать фото без согласия автора никто не может.

Это требование распространяется абсолютно на все снимки: четкие и не очень, профессиональные и любительские, кадры с изображением пейзажей или селфи, сделанные на камеру мобильного телефона. Законом не разделяет фотоснимки в зависимости от их художественных достоинств.

«Наличие в изображении творческой составляющей не обязательно, — уточняет юрист Евгения Галкина. — В современной судебной практике считается, что все фотографии создаются творческим путем».

Федеральное агентство новостей /

Нарушение авторских прав на фотографии

Так как создатель фотографии является и ее владельцем, использовать снимок без его разрешения запрещено. Нельзя просто скопировать чье-то фото с сайта в интернете и разместить в своем блоге или на странице периодического издания. Нельзя отсканировать понравившийся снимок и выложить в Сеть. Публикация чужой работы по собственному усмотрению в любых источниках и ее другое использование незаконны.

Незаконным признается копирование не только фотографии целиком, но и ее части, даже небольшого элемента. И по закону об авторских правах на фотографии, это правило действует в течение всей жизни фотографа и еще 50 лет после его смерти. А если автор обнаружит, что его работа в своих целях использована третьими лицами, он может привлечь их к ответственности — гражданской и даже уголовной.

«Автор вправе требовать от нарушителя компенсацию, — комментирует юрист Евгения Галкина. — Ее размер может составлять от 10 тыс. рублей до 5 млн рублей. Сумму компенсации определяет суд с учетом характера нарушения и убытков, которые понес автор».

Если ущерб значительный, нарушителя можно привлечь и к уголовной ответственности. Она закреплена статьей 146 УК РФ. По этой статье можно взыскать с ответчика до 200 тыс. рублей, а также привлечь его к:

• принудительным работам до 480 часов;

• исправительным работам до 1 года;

• аресту.

Если суд посчитает, что фотографии незаконно использовались в коммерческих целях, перевозились, перепродавались, наказание может оказаться еще более суровым. Ответчика могут привлечь к принудительным работам до двух лет, а могут и посадить — тоже на два года.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Как доказать авторское право на фотографию

Привлечь нарушителя к ответственности может только суд. Но чтобы суд принял позицию фотографа, тот должен представить веские доказательства своей правоты. К этому можно подготовиться: выработать для себя свод «правил безопасности» и придерживаться их.

Если речь идет о передаче заказчику фотографий в электронном виде, не отдавайте ему исходные файлы, только копии, а также файлы в формате RAW. В настойках фотокамеры нужно прописать свои данные: имя и фамилию, страну, адрес сайта. Эти данные будут отображаться в характеристиках каждого снимка, сделанного на вашу камеру.

Если снимок размещается в интернете или публикуется где-то еще, рекомендуется ставить на нем значок копирайта, советует юрист. Он выглядит как английская С, заключенная в кружок. Рядом с ним указывают фамилию и имя автора, а также год выпуска фотографии. Например, подпись может выглядеть так: «© Виктор Иванов, 2021».

«Многие заблуждаются, считая, что разместив на фото водяной знак, они защищают свои права, — продолжает Евгения Галкина. — Водяные знаки не имеют юридической силы и в суде не могут быть приняты в качестве аргумента».

Также перед размещением фото в сети можно распечатать его. В ходе экспертизы потом удастся доказать, что распечатанный вариант появился раньше, чем копия в интернете. Распечатанную копию можно заверить у нотариуса, что также будет служить подтверждением правоты фотографа.

При обращении в суд фотоснимки, которые стали предметом спора, необходимо пометить значком копирайта и распечатать. Суду также следует представить другие доказательства, например, исходные файлы в формате RAW, применяемом профессиональными фотографами, а также распечатанные и заверенные нотариусом копии страниц сайта или периодического издания, где были незаконно опубликованы материалы.

Кстати, требовать компенсацию от ответчика можно за каждое фото в отдельности, поэтому сумма возмещения может оказаться значительной. При ее определении суд будет учитывать ее соразмерность тем негативным последствиям, которые ответчик принес истцу, нарушив его авторское право.