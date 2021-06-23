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Власти Бразилии жестко разогнали акцию индейцев в защиту общинных земель

Латинская Америка
Власти Бразилии жестко разогнали акцию индейцев в защиту общинных земель
PrScr Twitter  /  @ApibOficial

Бразилиа, 23 июня. Полиция по борьбе с беспорядками применила слезоточивый газ и резиновые пули для разгона индейцев, мирно протестующих против принятия закона о захвате общинных земель в Бразилии. Об этом сообщает агентство Globo.

Полиция жестко разогнала акцию протеста представителей коренных народов, которые собрались напротив Конгресса Бразилии с требованиями не принимать закон, к рассмотрению которого собиралась приступить Палата депутатов. Заседание нижней палаты парламента было приостановлено из-за манифестаций.

Нормативный акт, продвигаемый фермерским лобби, ограничивает территории индейских резерваций.

«Полиция нападает на индейцев с бомбами и газом перед зданием Конгресса. Бразилии нужно искоренить фашизм, который пронизал наше общество. Манифестации крайне необходимы для того, чтобы остановить распространение фашизма и ненависти в Бразилии», — отметили представители Партии трудящихся (РТ) на своей странице в Twitter.

Протестующие, среди которых были дети и пожилые люди, вынуждены были бежать сквозь клубы слезоточивого газа, чтобы спастись от пуль. По информации представителей полиции, участники протестов использовали луки со стрелами и ранили одного охранника правопорядка, что вынудило полицию принять жесткие меры. По заявлению пресс-службы Палаты депутатов, около 500 протестующих «попытались штурмовать» Конгресс, трое полицейских оказались ранены стрелами.

«То, с какой трусостью были подавлены манифестации индейцев полицией в Бразилиа, неприемлемо. Необходимо, чтобы бразильское общество выступило против такого рода агрессии. Страна, которая не уважает свои коренные народы, не может двигаться вперед», — написал бывший и возможный кандидат в президенты в 2022 году Луис Инасиу Лула да Силва.

По информации Globo акции протеста прошли и в других штатах Бразилии, в том числе в Акри и Алагоас.

16 июня несколько сотен индейцев также участвовали в демонстрациях против ограничения территории резерваций.

Законопроект PL 490, впервые выдвинутый в 2007 году, утверждает 1988 год в качестве крайнего срока демаркации резерваций. Если он будет принят, ранее защищенные индейские земли станут объектом для товарного сельскохозяйственного производства и добычи полезных ископаемых. Проект поддерживается ультраправым президентом Жаиром Болсонару, который выступает за развитие региона Амазонии путем эксплуатации природных ресурсов в резервациях.

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