Власти Бразилии жестко разогнали акцию индейцев в защиту общинных земель

Бразилиа, 23 июня. Полиция по борьбе с беспорядками применила слезоточивый газ и резиновые пули для разгона индейцев, мирно протестующих против принятия закона о захвате общинных земель в Бразилии. Об этом сообщает агентство Globo.

Полиция жестко разогнала акцию протеста представителей коренных народов, которые собрались напротив Конгресса Бразилии с требованиями не принимать закон, к рассмотрению которого собиралась приступить Палата депутатов. Заседание нижней палаты парламента было приостановлено из-за манифестаций.

Нормативный акт, продвигаемый фермерским лобби, ограничивает территории индейских резерваций.

«Полиция нападает на индейцев с бомбами и газом перед зданием Конгресса. Бразилии нужно искоренить фашизм, который пронизал наше общество. Манифестации крайне необходимы для того, чтобы остановить распространение фашизма и ненависти в Бразилии», — отметили представители Партии трудящихся (РТ) на своей странице в Twitter.

URGENTE: Indígenas são atacados pela Polícia, em Brasília, quando protestavam pacificamente contra PL 490 nos estacionamentos 2 e 4 da @camaradeputados. Senhor presidente @ArthurLira_ exigimos providências urgentes sobre o ocorrido. Isso é inadmissível. #PL490 #MarcoTemporalNao pic.twitter.com/rGgtaOmiGz — Airton Faleiro (@FaleiroAirton) June 22, 2021

Протестующие, среди которых были дети и пожилые люди, вынуждены были бежать сквозь клубы слезоточивого газа, чтобы спастись от пуль. По информации представителей полиции, участники протестов использовали луки со стрелами и ранили одного охранника правопорядка, что вынудило полицию принять жесткие меры. По заявлению пресс-службы Палаты депутатов, около 500 протестующих «попытались штурмовать» Конгресс, трое полицейских оказались ранены стрелами.

ESTADO AUTORITÁRIO | Repressão contra indígenas. Estamos desde 8/6 mobilizados no #LevantePelaTerra contra a agenda anti-indígena do Governo e pelo arquivamento do PL490

Fotos: Ya Gavião, Leo Otero e Andressa Zumpano/Articulação das Pastorais do Campo#TerraIndigenaFica #PL490NÃO pic.twitter.com/quL3pfzJXc — Apib Oficial (@ApibOficial) June 22, 2021

«То, с какой трусостью были подавлены манифестации индейцев полицией в Бразилиа, неприемлемо. Необходимо, чтобы бразильское общество выступило против такого рода агрессии. Страна, которая не уважает свои коренные народы, не может двигаться вперед», — написал бывший и возможный кандидат в президенты в 2022 году Луис Инасиу Лула да Силва.

É inaceitável a covardia com que as manifestações dos povos indígenas foram reprimidas pela polícia em Brasília. É preciso que a sociedade brasileira repudie a banalização dessas agressões. Um país que não respeita seus povos originários não pode ir pra frente. — Lula (@LulaOficial) June 22, 2021

По информации Globo акции протеста прошли и в других штатах Бразилии, в том числе в Акри и Алагоас.

16 июня несколько сотен индейцев также участвовали в демонстрациях против ограничения территории резерваций.

Законопроект PL 490, впервые выдвинутый в 2007 году, утверждает 1988 год в качестве крайнего срока демаркации резерваций. Если он будет принят, ранее защищенные индейские земли станут объектом для товарного сельскохозяйственного производства и добычи полезных ископаемых. Проект поддерживается ультраправым президентом Жаиром Болсонару, который выступает за развитие региона Амазонии путем эксплуатации природных ресурсов в резервациях.