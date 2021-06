Власти Бразилии жестко разогнали акцию индейцев в защиту общинных земель

Бразилиа, 23 июня. Полиция по борьбе с беспорядками применила слезоточивый газ и резиновые пули для разгона индейцев, мирно протестующих против принятия закона о захвате общинных земель в Бразилии. Об этом сообщает агентство Globo.

Полиция жестко разогнала акцию протеста представителей коренных народов, которые собрались напротив Конгресса Бразилии с требованиями не принимать закон, к рассмотрению которого собиралась приступить Палата депутатов. Заседание нижней палаты парламента было приостановлено из-за манифестаций.

Нормативный акт, продвигаемый фермерским лобби, ограничивает территории индейских резерваций.

Протестующие, среди которых были дети и пожилые люди, вынуждены были бежать сквозь клубы слезоточивого газа, чтобы спастись от пуль. По информации представителей полиции, участники протестов использовали луки со стрелами и ранили одного охранника правопорядка, что вынудило полицию принять жесткие меры. По заявлению пресс-службы Палаты депутатов, около 500 протестующих «попытались штурмовать» Конгресс, трое полицейских оказались ранены стрелами.

ESTADO AUTORITÁRIO | Repressão contra indígenas. Estamos desde 8/6 mobilizados no #LevantePelaTerra contra a agenda anti-indígena do Governo e pelo arquivamento do PL490

Fotos: Ya Gavião, Leo Otero e Andressa Zumpano/Articulação das Pastorais do Campo#TerraIndigenaFica #PL490NÃO pic.twitter.com/quL3pfzJXc