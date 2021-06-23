Крутое пике: самокатчики на пустой дороге столкнулись лоб в лоб

Сразу три водителя электросамокатов столкнулись на площади Ленина в Астрахани. Двое — лоб в лоб. Пожалуй, это новый рекорд в списке ныне «трендовых» аварий.

Последнее время мы то и дело слышим об очередном происшествии с участием электросамокатов, а все потому, что этого транспорта стало гораздо больше на улицах. Такие самокаты легко может взять в прокат и стар и млад, на них допускается передвижение по тротуарам, на управление не требуется водительское удостоверение.

Да, электросамокат удобен, но тем не менее очень опасен: несмотря на максимальную разрешенную скорость движения в 20 км/ч, многие самокаты способны разгоняться до 100 км/ч.

По статистике ГИБДД за 2019-2020 годы в авариях с электросамокатами погибли 10 человек, однако в этом году есть все шансы перешагнуть этот порог.

Одно из самых резонансных столкновений произошло в начале июня в Петербурге, когда электросамокатчик сбил 5-летнюю девочку и скрылся с места аварии.

Сегодня Интернет портал Astrakhan.su опубликовал новое видео. На нем сразу три электроросамоката лоб в лоб встретились на площади Ленина в Астрахани. После аварии на место приехали скорая и полиция.