Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 июня 03:15
03:00
Общество
Истина в вине Крыма: эксперт рассказал об огромном потенциале развития виноделия в РК
02:59
Происшествия
Действия полиции отправили больше 400 тысяч американцев в больницу
02:59
Общество
Диетолог Будаковская перечислила восстанавливающие работу печени напитки
02:41
Шоу-бизнес
Бритни Спирс вновь пытается избавиться от принудительной опеки отца
02:39
Происшествия
Огонь охватил третий этаж полыхающего склада на юге Москвы
02:33
Происшествия
МЧС Белоруссии ликвидировало пожар на одной из крупнейших электростанций
02:19
Происшествия
Спасатели тушат пожар на 600 "квадратов" на юге Москвы
02:16
Общество
Россиянам рассказали, что больше не следует писать в соцсетях
02:11
Общество
Диетолог назвал необходимое во время жары блюдо
02:03
Экономика
Названы российские города с самой дорогой арендой офисов
Все новости

Крутое пике: самокатчики на пустой дороге столкнулись лоб в лоб

ФАН-ТВ
Крутое пике: самокатчики на пустой дороге столкнулись лоб в лоб

Сразу три водителя электросамокатов столкнулись на площади Ленина в Астрахани. Двое — лоб в лоб. Пожалуй, это новый рекорд в списке ныне «трендовых» аварий.

Последнее время мы то и дело слышим об очередном происшествии с участием электросамокатов, а все потому, что этого транспорта стало гораздо больше на улицах. Такие самокаты легко может взять в прокат и стар и млад, на них допускается передвижение по тротуарам, на управление не требуется водительское удостоверение.

Да, электросамокат удобен, но тем не менее очень опасен: несмотря на максимальную разрешенную скорость движения в 20 км/ч, многие самокаты способны разгоняться до 100 км/ч.

По статистике ГИБДД за 2019-2020 годы в авариях с электросамокатами погибли 10 человек, однако в этом году есть все шансы перешагнуть этот порог.

Одно из самых резонансных столкновений произошло в начале июня в Петербурге, когда электросамокатчик сбил 5-летнюю девочку и скрылся с места аварии.

Сегодня Интернет портал Astrakhan.su опубликовал новое видео. На нем сразу три электроросамоката лоб в лоб встретились на площади Ленина в Астрахани. После аварии на место приехали скорая и полиция.

Вернуться назад

Все новости / ФАН-ТВ / Крутое пике: самокатчики на пустой дороге столкнулись лоб в лоб
астрахань аварии самокатчики
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru