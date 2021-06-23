Банги, 23 июня. Центральноафриканские СМИ осудили бездоказательные обвинения министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана против российских инструкторов в ЦАР.

Глава МИД Пятой Республики должен оставить неоколониальную риторику и помнить, что ЦАР является суверенным государством, которому не нужны поучения бывшей метрополии о том, с кем выстраивать сотрудничество. При этом к Франции у центральноафриканцев есть множество претензий.

«Что говорит министр Ле Дриан о многочисленных скандалах, сопровождающих присутствие военнослужащих его страны в ЦАР? Как обстоят дела с расследованием сексуального насилия, совершенного французским спецназом над несовершеннолетними гражданами республики», — задает риторический вопрос издание Le Potentiel Centrafricain.

Ле Дриан не может признать, что прошло время, когда Банги четко выполнял любые повеления бывшей метрополии. Центральноафриканская Республика заключила договор о военно-техническом сотрудничестве с Россией, в рамках которого инструкторы из РФ занимаются обучением национальной армии страны, и не собирается отказываться от соглашения.

facebook.com / Prt Scr

События последних месяцев показали, что тренировки у российских специалистов многократно повысили боеспособность вооруженных сил республики. Это обеспечило разгром действовавших в стране бандитских группировок и дало возможность правительству заняться восстановлением национальной экономики.

Несмотря на это, Ле Дриан ухватился за бездоказательный доклад CNN и The Sentry, чтобы попытаться дискредитировать работу инструкторов из России в ЦАР.

По мнению местных СМИ, таким образом, французский министр намеревался поддержать попытку экс-председателя Национальной Ассамблеи Абдул-Карима Мекассуа провести антироссийский митинг в пятом районе Банги.

Федеральное агентство новостей / Сергей Чемеков

Однако местное население отказалось принимать участие в акции, отметив, что она направлена на ухудшение обстановки в ЦАР.

«Это очередная попытка посеять смуту в PK5. Центральноафриканцы радуются стабильности и социальной сплоченности. Однако такие люди, как Мекассуа, занимаются откровенной дестабилизацией обстановки», — заявил один из жителей района.

Центральноафриканские журналисты уверены, что действия Ле Дриана вредны не только для ЦАР, но и для президента Франции Эммануэля Макрона, который неизбежно столкнется с последствиями высказываний главы МИД во время следующих президентских выборов.