Банги, 24 июня. Власти Центральноафриканской Республики признали клеветнический доклад CNN и The Sentry попыткой отвлечь национальную армию и союзников государства от борьбы с остатками бандформирований из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC).

Западные СМИ вновь выдвинули обвинения против российских инструкторов, назвав целью их пребывания в государстве «контроль над золотыми приисками и алмазными рудниками Центральноафриканской Республики». Доказательств CNN и The Sentry традиционно предъявлять не стали.

Правительство ЦАР опровергло содержащуюся в докладе информацию, а сам материал квалифицировали как попытку дестабилизировать обстановку в государстве. Более того, руководство республики напомнило, что представители CNN и The Sentry даже не соизволили посетить ЦАР или запросить у официальных источников подробности происходящих событий.

Федеральное агентство новостей / Erick Ngaba

Очевидно, что неудача боевиков и пресечение попытки захвата власти расстроили Вашингтон и Париж. Стабилизация обстановки в стране и укрепление отношений между ЦАР и Россией настолько пугает Запад и Европу, что они подбивают СМИ штамповать заведомо ложные публикации по непроверенным данным. Однако жители республики уверены, что иностранным акторам стоит перестать лезть в дела суверенного государства, которые его не касаются.

Тщетные старания ангажированных изданий не помещали национальной армии ЦАР, обученной российскими инструкторами, взять под контроль большую часть территории страны и практически полностью ликвидировать входившие в «Коалицию» группировки. Теперь республика встала на путь восстановления экономики. И пока западные государства силами пропагандистских СМИ пытаются затормозить этот процесс, Банги сохраняет курс на сотрудничество с Москвой.