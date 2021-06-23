Экстремал с файерами с разбегу прыгнул в Неву

Раскаленный от футбольных и погодных страстей Петербург испытывает на прочность своих жителей.

То ли от рекордной за всю историю наблюдений жары, то ли от большой любви к плаванию, молодой экстремал решил прыгнуть в Неву. Причем вместе с горящими файерами в руках.

Парень — по команде друга-оператора, который снимал происходящее, — перебежал Крестовский мост, отпрыгнул от заготовленного мини-батута и улетел в воду. Приземлился он не очень удачно — плашмя на живот.

Петербуржца унесло бурным течением, и его пришлось доставать спасателям.

Тот случай, когда любишь проводить время (и даже плавать) с огоньком.