Банги, 24 июня. Координатор общественного движения Talitha Koum Блез Дидасьен Косимачи в заявлении для прессы обратил внимание на необходимость пересмотреть ряд соглашений между Францией и странами Африки. Спикер заявил, что нужно сплотиться и не допустить колониального гнета со стороны Парижа.

Десятилетиями жители континента становились жертвами жестокого обращения европейских захватчиков. Формально они получили независимость только в 60-х годах прошлого века. Но под видом свободы Франция подсунула африканцам соглашения, согласно которым вчерашние колонии по-прежнему оставались в зависимом положении.

Документы содержат множество пунктов, несущих выгоду исключительно Парижу. Конфискация ресурсов, размещение войск и право на военные вмешательства (необходимость которых, естественно, определяется в Елисейском дворце), полный запрет на сотрудничество с иными государствами без разрешения французов — лишь малая доля ограничений, ущемляющих африканские народы.

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Все эти вещи должны кануть в Лету, так как им нет места в современном прогрессивном обществе, уверен координатор Talitha Koum. Косимачи также требует привлечь Францию к ответственности за годы эксплуатации африканских государств и вмешательство в развитие экономики и социально-культурной сферы.

Ранее глава МИД Франции попытался дискредитировать союз Москвы и Банги. Жан-Ив Ле Дриан выдвинул безосновательные обвинения в адрес российских инструкторов, обучающих национальную армию ЦАР. Но своими действиями вызвал лишь осуждение центральноафриканских СМИ.