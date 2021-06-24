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Как отстаивать личные границы на работе: мнение социального психолога

Общество
Как отстаивать личные границы на работе: мнение социального психолога
pixabay.com  /  StartupStockPhotos

Современные люди стремятся к тому, чтобы условиям комфорта по возможности отвечали все сферы их жизни. Поэтому вместо классической установки «работа есть работа» сегодня все чаще звучит идея об установке личных границ в трудовом пространстве.

Однако идея кажется позитивной и продуктивной до тех пор, пока не вступает в противоречие с целями и задачами организации, считает психолог, доцент кафедры социальной психологии СПбГУ Татьяна Яничева.

«Вообще, сейчас тема границ стала суперпопулярной, причем во всех видах отношений. Действительно, четкое определение границ — очень важная история, связанная с чувством собственного достоинства, ценности и независимости. Но, к сожалению, теряется за этим другая более глубокая вещь — отстаивание моих границ должно соотноситься с уважением границ других людей», — отмечает специалист.

Как отстаивать личные границы на работе: мнение социального психолога
pixabay.com  / 

Конечно, современные работодатели все меньше игнорируют эту особенность, и стараются создавать для ценных сотрудников действительно оптимальные условия труда. Играет и человеческий фактор: не каждый менеджер по персоналу плотно погружен в такие вопросы. Однако, как уверяет Татьяна Яничева, у проблемы есть и обратная сторона: зачастую страстно отстаивающие свои границы работники не учитывают, что у любой организации есть свои правила и сроки, регулирующие ее деятельность.

«Я знаю, что есть сотрудники, которые достаточно четко обозначают, что в выходные дни рабочую почту не открывают. И они, в принципе, имеют на это право, и руководство должно это понимать. Другое дело, если руководство считает, что это нелояльный сотрудник, он не горит целью организации. Значит, надо искать других либо обговаривать с человеком это дополнительно», — делится мнением психолог.

Конечно, любой человек на этапе найма на работу или обучения должен четко понимать ценности компании, в которую приходит. Установленные там правила и регламент, в свою очередь, должны действовать постоянно, а не зависеть от настроений шефа, между которыми приходится лавировать команде. Такое, к сожалению, нередко и приводит к дестабилизации морального состояния сотрудников, а силы на то, чтобы высказаться и отстоять свои права, находятся далеко не у всех.

«Это все-таки, конечно, ответственность руководителя. Люди должны понимать, что независимо от того, как открыто они выражают свое мнение, поведение руководства должно быть предсказуемым. То есть я сделал работу хорошо — меня похвалят, я сделал ее плохо — точно получу какие-то санкции. Когда непонятно как, то это людей очень напрягает. <…> Второе — это, конечно, открытость. Она позволяет как раз обозначить эти правила и границы. Потому что иногда руководитель горит своей работой и обижается на сотрудника, который взял выходной день. Это несерьезная позиция», — подчеркивает Татьяна Яничева.

Как отстаивать личные границы на работе: мнение социального психолога
pixabay.com  / mohamed Hassan

Выходом из запутанной ситуации, да и общей профилактикой здоровых отношений в рабочем коллективе может стать любой командообразующий формат, в рамках которого сотрудники и работодатели смогут открыто обменяться мнениями и позициями и понять, идти ли им и дальше по одному пути. Главное, на что обращает внимание психолог, — такие мероприятия не должны быть чисто формальной историей.

Ранее практический психолог Марина Алясова рассказала о том, как построить успешную карьеру. По ее мнению, такая формула заключается в трех понятиях: целеустремленность, трудолюбие и постоянное обучение.

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