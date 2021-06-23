Марков объяснил примирение Грузии и Украины волей Вашингтона

Киев и Тбилиси обязательно должны были примириться — ведь они оба подчиняются единому центру в лице Вашингтона. Об этом в интервью ФАН заявил директор Института политических исследований Сергей Марков.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что отношения с Украиной наконец-то нормализованы после того, как в мае 2020 года из Киева «для консультаций» был отозван посол этой страны в связи с назначением на высокую правительственную должность Михаила Саакашвили — бывшего грузинского президента, который объявлен в розыск у себя на родине. Зурабишвили отметила, что отныне как она, так и ее коллега Владимир Зеленский будут как можно бережнее относиться к двусторонним отношениям, подчеркнув, что взаимодействие двух стран основано на «вековой дружбе» и взаимной поддержке суверенитета и территориальной целостности.

«Зурабишвили отнюдь не лукавит: между русским народом Украины и грузинским народом действительно существует многовековая дружба, — подчеркнул Марков. — Что же касается улаженного конфликта, то он был вовсе не между народами, а всего лишь между правительствами двух стран, которые оба являются марионетками Соединенных Штатов».

Политолог заметил, что именно это обстоятельство позволило Зеленскому и Зурабишвили наконец помириться.

«Американцы постарались, — заявил эксперт. — Да и Евросоюз посодействовал. В некотором роде входящие в него страны также хотят «покукловодить» как Киевом, так и Тбилиси, превратив их в свои полуколонии».

Собеседник ФАН назвал естественным замирение между двумя странами, подчеркнув при этом, что оно никак не связано с «многовековой дружбой», о которой упомянула президент Грузии.

«Эта дружба состоялась в рамках российского государства, — подчеркнул Марков. — Так что хвалиться ею Зурабишвили и Зеленский не имеют никакого права, поскольку они оба превратили свои страны в сателлиты США».

Политолог отметил, что положение Михаила Саакашвили на Украине в качестве председателя исполнительного комитета Национального совета реформ все еще вызывает недовольство Тбилиси. Тем не менее, добавил он, серьезным его назвать нельзя, поскольку нынешняя должность экс-президента Грузии не имеет никого отношения к реальным властным полномочиям.