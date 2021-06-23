Губернатор Мурманской области повторно привился от коронавируса

Мурманск, 23 июня. Повторная вакцинация от коронавируса прошла с применением российского препарата «Спутник V», разработанного специалистами Центра имени Н.Ф. Гамалеи.

Глава Мурманской области Андрей Чибис повторно прошел процедуру вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом губернатор сообщил на своей странице в социальной сети Instagram. По его словам, он привился препаратом «Спутник V».

«Всем рекомендую прививаться, потому что с учетом мутирования вируса даже привитый человек может заболеть, но болезнь в таком случае протекает намного легче. Не рискуйте собой и своими близкими», — обратился к жителям Мурманской области глава региона.

Вакцинация является эффективным способом формирования иммунитета к коронавирусной инфекции. Как утверждают специалисты депздрава Москвы, ее можно проходить и при наличии сахарного диабета.