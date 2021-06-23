Пекин констатировал менталитет холодной войны в администрации Байдена

Пекин, 23 июня. Администрация президента США Джо Байдена всеми средствами демонстрирует менталитет холодной войны в отношениях с Китаем.

Руководство Соединенных Штатов неоднократно заявляло об отказе от противостояния. Однако действия Вашингтона в адрес Пекина свидетельствуют об обратном. С таким мнением выступил директор Института международных отношений Нанкинского университета в статье для одного из местных изданий. Меры администрации Байдена уже нанесли ущерб

«За последнее время Вашингтон возобновил поиск источников коронавируса, включил 54 китайских предприятия в черный инвестиционный список, привлек европейских союзников для создания «альянса против Китая»», — пояснил эксперт.

Ранее бывший директор ЦРУ подсчитал затраты Вашингтона на противостояние с Пекином. По его словам, обострение отношений с КНР обойдется дороже, чем холодная война с СССР.