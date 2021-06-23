Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 июня 11:26
11:25
Армия
Шойгу заявил о планах России сотрудничать с Алжиром по вопросам безопасности в Африке
11:25
Политика
Лукашенко назвал страну, от которой не ожидал санкций против Белоруссии
11:24
Происшествия
Отец двоих детей изрезал их мать в процедурном кабинете больницы в Амурской области
11:23
Общество
Губернатор Ленобласти выразил соболезнования близким скончавшейся Лукаушкиной
11:19
Экономика
Около 70% взаимных расчетов стран ЕАЭС проходят в российской валюте
11:18
Экономика
Россия вошла в пятерку главных торговых партнеров Европы
11:18
Общество
Объявлена дата выхода седьмой части «Трансформеров»
11:17
Происшествия
Обвиняемого в изнасиловании дочерей приговорили к пяти годам заключения в Уфе
11:17
Общество
России заразились коронавирусом еще 17 594 человека
11:13
Общество
Губернатор Мурманской области повторно привился от коронавируса
Все новости

Пекин констатировал менталитет холодной войны в администрации Байдена

  /   Обновлено: 23 июня 2021 11:12
Политика
Пекин констатировал менталитет холодной войны в администрации Байдена
Федеральное агентство новостей

Пекин, 23 июня. Администрация президента США Джо Байдена всеми средствами демонстрирует менталитет холодной войны в отношениях с Китаем.

Руководство Соединенных Штатов неоднократно заявляло об отказе от противостояния. Однако действия Вашингтона в адрес Пекина свидетельствуют об обратном. С таким мнением выступил директор Института международных отношений Нанкинского университета в статье для одного из местных изданий. Меры администрации Байдена уже нанесли ущерб

«За последнее время Вашингтон возобновил поиск источников коронавируса, включил 54 китайских предприятия в черный инвестиционный список, привлек европейских союзников для создания «альянса против Китая»», — пояснил эксперт.

Ранее бывший директор ЦРУ подсчитал затраты Вашингтона на противостояние с Пекином. По его словам, обострение отношений с КНР обойдется дороже, чем холодная война с СССР.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Пекин констатировал менталитет холодной войны в администрации Байдена
сша китай байден
Комментировать
Эксклюзив
Отец двоих детей изрезал их мать в процедурном кабинете больницы в Амурской области
Отец двоих детей изрезал их мать в процедурном кабинете больницы в Амурской области
Самое популярное
Мать Наташи Королевой раскрыла размер своей пенсии в Америке
Шоу-бизнес 96058 21 июня 2021
Мать Наташи Королевой раскрыла размер своей пенсии в Америке
В бундестаге уличили немецкие власти в подготовке к «большой войне» с Россией
Политика 88371 22 июня 2021
В бундестаге уличили немецкие власти в подготовке к «большой войне» с Россией
Екатерина Сафарова рассказала о сексе на «Холостяке»
Шоу-бизнес 84721 20 июня 2021
Екатерина Сафарова рассказала о сексе на «Холостяке»
Лавров отчитал Зеленского при генсеке ОБСЕ за попытки сорвать Минские соглашения
Политика 64049 21 июня 2021
Лавров отчитал Зеленского при генсеке ОБСЕ за попытки сорвать Минские соглашения
Капитан первого ранга рассказал, чем Черноморский флот России взбесил НАТО
Весь мир 58826 21 июня 2021
Капитан первого ранга рассказал, чем Черноморский флот России взбесил НАТО
Рейтинг@Mail.ru