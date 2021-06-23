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Минэкономразвития РФ ожидает запуск проекта «Агроэкспресс» с Узбекистаном в 2021 году

  /   Обновлено: 23 июня 2021 11:05
Экономика
Минэкономразвития РФ ожидает запуск проекта «Агроэкспресс» с Узбекистаном в 2021 году
pixabay.com

Москва, 23 июня. Пилотный российско-узбекский проект «Агроэкспресс» может быть запущен уже в 2021 году, передает пресс-служба Минэкономразвития.

В рамках второго заседания Совместной комиссии на уровне глав правительств стран был подписан Меморандум о взаимопонимании в области развития логистических коридоров «Россия — Узбекистан». Координацию проекта осуществляет российское ведомство.

«Запуск проекта поможет нарастить взаимные поставки сельскохозяйственной продукции в среднесрочной перспективе», — отметил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Старт пилотного проекта, заявил Решетников, позволит упростить логистику. «Агроэкспресс» представляет собой ускоренную доставку сельскохозяйственной продукции в рефрижераторном составе по маршруту Москва — Ташкент. Чтобы запустить проект, потребуется разработка дорожной карты со стороны Минтранса России, ФТС, Минсельхоза и Россельхознадзора.

Российские власти ранее поддержали инициативу министерства сельского хозяйства о создании фонда продовольственной пшеницы и ржи. Предложение о закупках в инвестиционный фонд в настоящий момент находится на стадии разработки.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее сообщил о начале кампании по уборке зерна в регионе. По итогам текущего года планируется собрать 11 млн тонн, не считая кукурузу и рис, цитирует его INFOX.

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узбекистан минэкономразвития сельское хозяйство агроэкспресс россия и узбекистан
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