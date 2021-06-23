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Аэропорт Симферополя установил в выходные два рекорда за историю своего существования

  /   Обновлено: 23 июня 2021 11:10
Общество
Аэропорт Симферополя установил в выходные два рекорда за историю своего существования
Пресс-служба международного аэропорта «Симферополь»

Симферополь, 23 июня. Аэропорт Симферополя за субботу, 19 июня, обслужил 268 рейсов. А в воскресенье, 20 июня, суточный пассажиропоток превысил отметку в 40 тыс. пассажиров.

За все годы существования аэропорта суточный трафик не превышал 250 пассажирских рейсов. Однако 19 июня этот показатель был превышен. Таким образом, за субботу симферопольская авиагавань обслужила 268 пассажирских рейсов.

На следующий день, 20 июня, число пассажиров превысило отметку в 40 тыс. Такое количество людей в сутки проходило через аэропорт только в августе и сентябре 2020 года. Также расширение получила маршрутная сеть. Теперь самолеты из Симферополя летают по 63 направлениям.

Россиянам, которые впервые собираются в Крым, дали несколько важных советов. В аэропорту, чтобы принять всех желающих, уже даже задействовали международную зону терминала.

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рекорд симферополь аэропорт
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