Российские специалисты создали тест для выявления антител к COVID-19 у животных

Москва, 23 июня. Новая тест-система позволяет выявить у животных антитела к коронавирусной инфекции путем анализа сыворотки крови. О наличии антител свидетельствует цветовой индикатор.

Специалисты ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» разработали новую тест-систему, позволяющую определять наличие антител к коронавирусу у животных. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора. Уточняется, что тест основывается на технологии иммуноферментного анализа. В случае наличия антител в крови запускается цветная каскадная реакция, которая регистрируется специальными приборами.

Как сообщалось ранее, американские ученые разработали наноловушки для борьбы с коронавирусной инфекцией. Для этого были созданы специальные частицы с ферментом ACE2.