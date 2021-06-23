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Россия и Белоруссия завершают создание совместных центров войск и сил

  /   Обновлено: 23 июня 2021 11:11
Армия
Россия и Белоруссия завершают создание совместных центров войск и сил
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 23 июня. Российская Федерация и Белоруссия приступили к завершению создания совместных центров сил и войск, заявил белорусский министр обороны Виктор Хренин.

Уже в ближайшее время страны планируют полностью завершить этот процесс. Об этом Хренин заявил во время своего выступления на Международном военно-морском салоне, который проходит в Санкт-Петербурге.

РФ и Белоруссия договорились о создании трех совместных учебно-боевых объектов в марте 2021 года. Согласно планам, центры должны появиться в Нижегородской и Калининградской областях, еще один объект будет в Гродненской области Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Виктор Хренин назвал Белоруссию плацдармом в борьбе за богатства России. Он отметил это во время открытия военно-морского салона в Санкт-Петербурге.

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белоруссия минобороны белоруссии Виктор Хренин
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