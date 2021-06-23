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Путин поприветствовал участников Международного военно-морского салона в Петербурге

  /   Обновлено: 23 июня 2021 11:01
Армия
Путин поприветствовал участников Международного военно-морского салона в Петербурге
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Ивашин

Санкт-Петербург, 23 июня. Российский лидер Владимир Путин направил приветственную телеграмму организаторам и гостям X Международного военно-морского салона в Петербурге.

Текст обращения был опубликован на официальном сайте Кремля. Путин отметил, что масштабная выставка новейших образцов вооружений и военно-морской техники привлекает внимание большого количества зарубежных партнеров.

По словам российского лидера, заключенные на полях салона договоренности и контракты станут основой для реализации взаимовыгодных проектов между странами, а также дадут толчок развитию ВМФ России.

Стоит отметить, что ранее организаторы предупредили о некоторых ограничениях. Так, обычных граждан не допустят до посещения экспозиции МВМС-2021.

В преддверии военно-морского салона представители Ростеха заявили о начале работ над морским двигателем пятого поколения. Он будет применяться в надводных кораблях.

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