Семь человек пострадали в ДТП на подъезде к Благовещенску

Благовещенск, 23 июня. В результате столкновения двух автомобилей семь человек получили травмы. Авария произошла на подъезде к административному центру Амурской области.

Столкновение произошло между иномаркой Toyota Probox и отечественным автомобилем УАЗ, сообщили представители Госавтоинспекции Амурской области. На месте ДТП работают сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов. Из-за аварии на мосту через реку Зея образовалась большая пробка.

Ранее два ребенка пострадали в ДТП с участием пожарной машины в Благовещенске. ДТП произошло на перекрестке улиц Калинина и Ленина.