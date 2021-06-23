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Семь человек пострадали в ДТП на подъезде к Благовещенску

  /   Обновлено: 23 июня 2021 11:00
Происшествия
Семь человек пострадали в ДТП на подъезде к Благовещенску
gibdd.ru  /  Официальный сайт Госавтоинспекции

Благовещенск, 23 июня. В результате столкновения двух автомобилей семь человек получили травмы. Авария произошла на подъезде к административному центру Амурской области.

Столкновение произошло между иномаркой Toyota Probox и отечественным автомобилем УАЗ, сообщили представители Госавтоинспекции Амурской области. На месте ДТП работают сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов. Из-за аварии на мосту через реку Зея образовалась большая пробка.

Ранее два ребенка пострадали в ДТП с участием пожарной машины в Благовещенске. ДТП произошло на перекрестке улиц Калинина и Ленина.

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