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Полузащитник Роман Зобнин признал свою ошибку в матче Евро-2020 с Данией

  /   Обновлено: 23 июня 2021 10:59
Евро 2020
Полузащитник Роман Зобнин признал свою ошибку в матче Евро-2020 с Данией
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich/Global Look Press

Москва, 23 июня. Игрок сборной России Роман Зобнин принес извинения болельщикам национальной команды за ошибку в заключительном матче чемпионата Европы.

Российская сборная 21 июня завершила выступление на 16-м чемпионате, потерпев крупное поражение от национальной датской команды. После вылета с турнира к болельщикам обратился полузащитник Роман Зобнин, сообщает RT.

«Хочу принести извинения болельщикам, которые в нас верили на протяжении всего турнира. Мы чувствовали их поддержку и в Санкт-Петербурге, и даже в Копенгагене, куда не разрешили въехать российским поклонникам футбола», — заявил Зобнин.

Игрок московского «Спартака» признал, что допустил «грубейшую ошибку» в матче, который проходил в Копенгагене. Более того, Зобнин подчеркнул, что готов выслушивать критику экспертов и болельщиков в свой адрес. Чемпионат Европы завершится 11 июля.

Ранее полузащитник ЦСКА Никола Влашич был признан лучшим игроком матча Хорватия — Шотландия. Игра третьего тура группового этапа Евро-2020 проходила в Глазго.

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Все новости / Евро 2020 / Полузащитник Роман Зобнин признал свою ошибку в матче Евро-2020 с Данией
футбол зобнин сборная россии евро-2020
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