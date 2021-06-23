Полузащитник Роман Зобнин признал свою ошибку в матче Евро-2020 с Данией

Москва, 23 июня. Игрок сборной России Роман Зобнин принес извинения болельщикам национальной команды за ошибку в заключительном матче чемпионата Европы.

Российская сборная 21 июня завершила выступление на 16-м чемпионате, потерпев крупное поражение от национальной датской команды. После вылета с турнира к болельщикам обратился полузащитник Роман Зобнин, сообщает RT.

«Хочу принести извинения болельщикам, которые в нас верили на протяжении всего турнира. Мы чувствовали их поддержку и в Санкт-Петербурге, и даже в Копенгагене, куда не разрешили въехать российским поклонникам футбола», — заявил Зобнин.

Игрок московского «Спартака» признал, что допустил «грубейшую ошибку» в матче, который проходил в Копенгагене. Более того, Зобнин подчеркнул, что готов выслушивать критику экспертов и болельщиков в свой адрес. Чемпионат Европы завершится 11 июля.

Ранее полузащитник ЦСКА Никола Влашич был признан лучшим игроком матча Хорватия — Шотландия. Игра третьего тура группового этапа Евро-2020 проходила в Глазго.